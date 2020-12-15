Рождественская Божественная литургия в Вифлееме пройдет без присутствия верующих

По словам президента Палестины Махмуда Аббаса, рождественская Божественная литургия в Вифлееме, которую посещает большое количество людей в этом городе на Западном берегу, будет проходить в этом году без присутствия верующих из-за ограничений COVID-19, сообщает греческое издание Оrthodox Тimes со ссылкой на информационное агентство ANA-MPA.

Ежегодно в полночь 25 декабря сотни палестинцев и иностранных паломников посещают католическую церковь святой Екатерины, расположенную рядом с православной базиликой Рождества Христова, близ места, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. А в ночь с 6 на 7 января в базилике Рождества проходит православная литургия.

«Из-за пандемии и для всеобщей безопасности полуночная служба будет проводиться только в присутствии духовенства и будет транслироваться по палестинскому телевидению по всему миру», — сказал Махмуд Аббас во время встречи с церковными иерархами в Рамаллахе, резиденции Палестинской администрации.

Палестинская администрация в начале этой недели повторно ввела карантин в некоторых провинциях на оккупированном Западном берегу и продлила ночной комендантский час по выходным по всей стране для борьбы с COVID-19.

5 декабря в этом году в Вифлееме зажгли Рождественскую елку без присутствия публики на Ясельной площади перед церковью Рождества Христова.

Министерство здравоохранения Палестины официально зарегистрировало более 78 000 случаев COVID-19, в том числе почти 740 случаев смерти пациентов с COVID-19 на Западном берегу.



Источник: Седмица.ру