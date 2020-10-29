Российские католики объединятся в молитве в 100-летие легализации абортов в РСФСР

18 ноября 2020 года исполнится 100 лет со дня, когда Постановлением Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции в РСФСР были легализованы аборты. По этому случаю служительницы и участницы реколлекций «Виноградник Рахили» направили Конференции Католических Епископов России письмо с просьбой совершить в этот день покаянные богослужения в российских католических приходах и общинах.

В письме отмечается влияние того Постановления на формирование сегодняшнего бесчеловечного взгляда на аборты: «Это был первый в истории человечества случай, когда убийство нерождённого ребёнка в лоне матери объявлялось способом «охраны здоровья женщин и интересов расы». Декларируя, что аборт является злом, обусловленным «моральными пережитками прошлого и тяжёлыми экономическими условиями», правительство большевиков обеспечило для совершения этого зла законные основания и максимально возможный комфорт. Так начала формироваться культура, в которой убийство стало именоваться «медицинской процедурой» и восприниматься как обыденное действие».

Авторы письма отмечают страшные последствия легализации абортов, которые «по числу жертв превышают последствия прошедших мировых войн», и призывают российских католических иерархов привлечь внимание к данной проблеме в эту печальную годовщину. В качестве конкретной формы предлагается повсеместно организовать 24-х часовую Адорацию Пресвятых Даров, которая «необходима как открытая возможность для покаяния и исцеления многих, для заступнической молитвы за всех, кто пострадал – живых и умерших».

По сообщению портала Рускатолик.рф, Конференция Католических Епископов России поддержала эту инициативу, пообещав призвать священников «усиленно молиться о защите жизни 18 ноября или в какие-то дни до или после, а также говорить в проповедях о том, почему аборт — это грех», разъяснил секретарь ККЕР о. Штефан Липке, SJ. — «Помимо того, епископы намерены подобрать отрывки из энциклики Иоанна Павла II Evangelium Vitae (рус. Евангелие Жизни) о ценности жизни (особенно о том, что касается нерождённых детей) для публикации к этой трагической годовщине».

На фото — Памятник нерожденным детям в Сургуте. Памятник был открыт 26 ноября 2013 года на территории­­ храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. В его основу была взята оригинальная скульптура­ Мартина Худачека из Словакии.