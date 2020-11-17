Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса. У него выявили определенные мутации. Об этом рассказала глава санитарного ведомства Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19 ».

НОВОСИБИРСК , 17 ноября. Появление мутировавшего варианта коронавируса в Сибири не влияет на его свойства, сообщил ТАСС руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

«Определенные изменения коронавируса есть в Сибирском регионе, там формируется свой вариант с определенными мутациями», — заявила Анна Попова.

Однако таких мутаций бояться не стоит. Обычно инфекция не становится тяжелее, число пациентов, которые переносят заболевание в сложной форме, не увеличивается, уверены эксперты. Более того, мутации коронавируса могут привести к меньшей летальности. Если сравнивать показатели смертности с весенними, уже заметна такая тенденция.

Попова рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. «Но вот завоза из КНР мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», — пояснила она.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в России нет завозов новых мутаций коронавируса из Европы.

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На утро 17 ноября в Новосибирской области выявлено 20 354 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1311 детей. 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением (+136 за сутки), — говорится в сообщении регионального оперативного штаба по коронавирусу.