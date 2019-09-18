Робот в Ватиканской аптеке

В Ватиканской аптеке появился робот, который значительно облегчает работу фармацевтов: автоматизированная система BD Rowa призвана произвести настоящую революцию в управлении хранением и продажей лекарств, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Как пояснил в интервью «Оссерваторе Романо» директор аптеки брат Биниш Томас Мулакал из Ордена бонифратров, на аптечном складе хранится более 40 тысяч препаратов, и фармацевты ежедневно обслуживают более 2 тысяч клиентов. При этом ее персонал очень немногочислен: включая сотрудников отдела логистики и администрацию, он насчитывает немногим более 60 человек. Благодаря роботу будет сведен к минимуму процент ошибок при отборе препаратов, а также будет осуществляться более тщательный контроль над сроком годности. Кроме того, он позволит на 30 процентов сократить время ожидания покупателей в очереди, поскольку фармацевты теперь не должны сами заниматься поиском нужного лекарства. В случае неисправности робота его функции можно восстановить всего за четыре часа.

Аптека Ватикана была основана 145 лет назад; по традиции, в ней работают монахи из Ордена госпитальеров Св. Иоанна Божьего (бонифратры).