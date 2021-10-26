Римская больница бонифратров продолжит свою миссию

21 октября Святейший Престол выступил со специальным заявлением в отношении исторической римской больницы на реке Тибр, находящейся в ведении братьев-бонифратров; в последние годы медицинский комплекс испытывает серьёзные экономические трудности.

«В свете заявлений о долге служения Церкви в сфере здравоохранения, сделанных Святейшим Отцом Франциском 11 июля по случаю молитвы Angelus в университетской больнице им. А. Джемелли, – отмечается в коммюнике, – компетентные церковные власти при сотрудничестве с другими некоммерческими учреждениями стремятся разрешить экономико-управленческий кризис, который уже некоторое время переживает больница ‘Сан-Джованни-Калибита-Фатебенефрателли’ на Тиберийском острове в Риме».

В сообщении подчёркивается «высокая духовная и нравственная ценность больницы», которая в течение более четырёх веков старательно заботилась о больных и давала евангельское свидетельство гуманности и профессионализма. Новый план восстановления больницы бонифратров, «в соответствии с действующими правилами и в диалоге с различными вовлечёнными сторонами», позволит ей и далее исполнять миссию, которая до сих пор характеризовала её в области католического здравоохранения.

В коммюнике Святейшего Престола выражается признательность компании Gruppo San Donato в лице её руководства за вмешательство, которое было согласовано с руководством Ордена госпитальеров Святого Иоанна Божьего (бонифратров): эти меры были направлены «на предотвращение дальнейшего обострения текущего кризиса и на поиск окончательного выхода из него».



Источник: Vatican News

На фото — Тиберийский остров в Риме