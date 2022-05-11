Римская епархия организует семейные консультации для женщин с инвалидностью

Около 4 тысяч женщин с инвалидностью стали за последний год пациентками римской епархиальной семейной консультации «Аль Куадраро», которая вошла в четверку лучших итальянских санитарных учреждений, предназначенных для женщин с особыми потребностями, пишет Vatican News.

Структура возникла в 1993 году по инициативе епископа Джузеппе Мани; вначале здесь получали помощь проживающие в окрестностях семьи. Услуги для женщин с ограниченными возможностями стали оказываться с 2004 года: с тех пор здесь получить помощь консультантов по этике, сделать УЗИ и посетить гинеколога могут и женщины, передвигающиеся на инвалидной коляске, слабовидящие, глухонемые, женщины с синдромом Дауна, с различными физическими и психическими проблемами, требующими особого подхода и оборудования.

Как рассказали сотрудники женской консультации, ежегодно у них около 290 таких пациенток в возрасте от 18 до 40 лет. Часто их направляют сюда различные организации, имеющие дело с инвалидами, а нередко – особенно если речь идет о женщинах из Пакистана и Бангладеш – их приводят мужья, желающие убедиться, что здесь нет врачей-мужчин.

Особым спросом пользуются услуги по ведению беременности, также и потому, что УЗИ можно сделать в гинекологическом кабинете, в то время как обычно в государственных амбулаториях женщину направляют в другое место, затрудняя процесс диагностики.

В семейной консультации есть также и «Пространство для мам» — проект, охватывающий недавно родивших женщин, которые вместе проводят время, делясь новым для них опытом и выслушивая советы консультантов по уходу за детьми и организации своей жизни после рождения ребенка. Кроме того, оказываются правовые услуги, психологическая помощь не только для мам, но и для детей, услуги по семейному посредничеству.

В последнее время епархиальная семейная консультация разрабатывает новый проект – для отцов, проживающих отдельно от детей и испытывающих трудности при общении с супругой и детьми. Для них предусмотрены индивидуальные беседы и групповые встречи, которые объединят несколько отцов с детьми примерно одного возраста для общения на темы, связанные с трудностями на различных этапах развития ребенка.