Празднование Рождества Христова в петербургском приходе Сошествия Святого Духа католиков византийского обряда (ВИДЕО)

Небольшая община католиков византийского обряда Санкт-Петербурга, собирающаяся на богослужения в цокольном этаже Успенского собора, отметила 7 января 2022 года Рождество Христово.

О Великом празднике по юлианскому календарю и о питерской общине российских греко-католиков рассказывает очередной видеорепортаж Михаила Фатеева / MADIDstudio: