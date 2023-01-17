Ремонт католического храма в Томске обойдется в 68 млн руб

Католики ищут средства на ремонт костела на Воскресенской горе в Томске; стоимость ремонта здания-памятника и облагораживания территории оценивается в 67,9 миллиона рублей, сообщила РИА Томск представительница общины Алина Багинская. Из приходских объявлений следует, что на 9 января на ремонт храма пожертвовано 527 тысяч рублей.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария появился в Томске в 1833 году. В советские годы был закрыт, на его месте располагался планетарий. Здание вернули католикам в 1990-е годы. Сегодня католическая община Томска – это более 350 человек разных национальностей и возраста.

«Ремонт храма (здание и территория) – выходит 67,9 миллиона рублей. Самая большая статья расходов – это общестроительные работы, затем благоустройство и озеленение территории. В настоящее время мы находимся в поиске средств. И когда начнутся работы – будет зависеть от того, сколько позволят финансы. Но сумма, конечно, очень большая. Но для Бога нет ничего невозможного», – сказала собеседница агентства.

Как следует из приходского объявления, опубликованного 9 января в группе общины во «ВКонтакте», в настоящий момент католики собрали на ремонт храма 527,9 тысячи рублей пожертвований. Багинская уточнила, что смета уже направлена в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

«Верим, что это будет важно не только для католиков, но также и для томичей, гостей города, так как здание храма – это также объект историко-культурного наследия и находится на месте основания Томска. В этом году храму исполняется 190 лет», – сказала собеседница агентства.

По данным открытых источников, каменный костел на Воскресенской горе в Томске построен в венецианском классическом стиле по проекту губернского архитектора Карла Турского. Известная всем звонница с тремя колоколами в виде ворот построена в 1856 году по проекту Гавриила Батенькова.