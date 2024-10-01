Религиозные деятели РФ выступили против запрета изучения теории Дарвина в школах

Главы и представители традиционных религий России выступили против запрета преподавания в школах теории эволюции Чарльза Дарвина. В то же время опрошенные ТАСС религиозные деятели призвали расширить охват этой темы в учебных заведениях — больше рассказывать школьникам и о других концепциях происхождения и развития мира, включая и религиозные представления.

«Вместо полного запрета преподавания теории Дарвина в школах считаю более важным представить разнообразие научных и религиозных подходов, способствуя гармоничному развитию личности. Образовательные программы должны учитывать как научные, так и религиозные точки зрения, помогая детям и подросткам воспитывать глубокое философское осмысление и духовное развитие», — сказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

По его словам, преподавание теории Дарвина, которая предполагает, что жизнь и человек возникли случайно и в результате естественного отбора, может вызвать у верующих непонимание. «Ислам не противоречит классической науке, но могут быть разные теории эволюции. Теорий много, почему выбрана одна — это вопрос. Будучи мусульманами, мы должны верить лишь в то, что все живое на Земле сотворено Всевышним таким, каким он пожелал это создать. <…> Любая научная теория — это всего лишь объяснение одной из многих моделей Божьего творения», — отметил муфтий.

Главный военный раввин России Аарон Гуревич также считает, что в школах необходимо «расширить подачу материала об эволюционных теориях». По его мнению, запретительными мерами вопрос не решить — наоборот, этим можно привлечь лишь большее внимание к попавшему «в опалу» материалу, в данном случае к дарвинизму. При этом Гуревич обратил внимание на то, что сам Дарвин был верующим и не подвергал сомнению божественное происхождение самого человека.

«Тут надо как-то шире давать все это, и не показывать все плоско — что, дескать, вот, с одной стороны, [религиозная] «сказка» о происхождении человека, а с другой — человек произошел от обезьяны. Нужно, наверное, дополнить преподавание и другими теориями эволюции, показав таким образом, что наука не стоит на месте и открывает все новые горизонты. Что это процесс, который не окончательный и который, в принципе, не входит в жесткий конфликт с религией, потому что религии-то науку не отрицают», — сказал собеседник агентства.

Представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжей-лама (Андрей Бальжиров) также полагает, что «не обязательно исключать» из школьного преподавания теорию Дарвина, поскольку «дети должны быть разносторонне образованы». Сама теория, по мнению Санжей-ламы, хотя и представляет из себя «спорный вопрос», однако и она «со временем эволюционирует: все меняется».

Вокруг теории Дарвина

Ранее в российских СМИ обсуждались призывы некоторых политиков и религиозных деятелей запретить преподавать в школах дарвиновскую теорию эволюции. Комментируя возникшую дискуссию, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что вопрос нужно ставить не о запрете преподавания каких-либо теорий, а о «вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному».

Современная наука, отметил представитель РПЦ, зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии является ложным стереотипом, который возник во многом «под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии — идеологем советского времени».