Ректор РГГУ заявил об острой нехватке богословов в России

В России существует нехватка специалистов с серьезным богословским образованием, считает ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов.

«Остро не хватает подобных специалистов в медиасфере, в журналистике, государственной публичной политике, в институциях гражданского общества», — пишет он в своей статье, опубликованной в газете «Известия».

По его мнению, сегодня существует большой запрос на проведение сравнительных и кросс-конфессиональных исследований, поэтому у теологов есть перспективы как в академической науке, так и в широкой общественной сфере деятельности.

Ректор также напомнил, что в мировой практике и в отечественной культурной традиции теология была и остается частью серьезной научно-гуманитарной подготовки.

«Как известно, многие видные представители русской интеллигенции, вовсе не связанные со служением в церкви, в свое время получили образование в духовных учебных заведениях Российской империи. В западных университетах теология — признанная научная дисциплина, в рамках которой проходят конференции, пишутся и защищаются диссертации, выпускаются статьи и книги по серьезным вопросам не только религии, но и культуры в целом, политики, общественной жизни», — отмечает А.Безбородов.

Однако, по его замечанию, в современной России теология — достаточно новая научная гуманитарная дисциплина, сегодня программы по ней реализуют лишь около 30 вузов страны.

Так, в РГГУ на сегодня развиваются две линии теологического образования — православная и иудейская теология, поскольку именно по этим направлениям имеется существенный задел.