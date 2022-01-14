Раздор Парижской Богоматери. Какие споры возникли вокруг реконструкции собора

Нотр-Дам-де-Пари рискует превратиться в религиозный Диснейленд. Один из проектов реконструкции предполагает, что из храма уберут некоторые сохранившиеся алтари и классические скульптуры. Вместо них там появятся произведения современного искусства и аудиовизуальный контент. Во Франции по этому поводу уже разгорелся крупный скандал. Каким будет знаменитый собор после реконструкции? И что говорят стороны конфликта?

Главный католический храм и одна из самых известных достопримечательностей Парижа — Нотр-Дам — серьезно пострадал при пожаре в апреле 2019 года. За падением его шпиля в пламя, затаив дыхание, наблюдал весь мир. А журналисты, работавшие на месте, комментировали происходящее словами «душераздирающе» и «безысходность».

Пожарные боролись с огнем 14 часов — в это время многие из них спасали произведения искусства.

В итоге из собора удалось вынести большинство реликвий, включая терновый венец Иисуса Христа. С тех пор Нотр-Дам закрыт на реконструкцию. Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился, чтобы храм вновь открыл двери в 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

Какой облик он может получить, судя по одному из проектов, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Для украшения внутреннего пространства привлекут современных художников, в том числе и стрит-арта. Планируется создать гораздо больше места для того, чтобы принимать посетителей.

Также появятся небольшие инсталляции, стенды, которые будут просвещать так или иначе всех, кто туда приходит, рассказывать об истории христианства, католичества. Хотят даже организовать определенный уголок, который в народе уже окрестили «католичество для чайников», где представитель другой конфессии может узнать, что оно из себя представляет».

Этот проект в середине декабря одобрила Комиссия по национальному наследию и архитектуре Франции. О других вариантах пока не сообщается. Ответственный за ремонт и восстановление собора священник Жиль Друэн и по совместительству один из авторов идеи не так давно объяснял, зачем Нотр-Даму нужны такие нововведения. По его словам, до пожара храм не был приспособлен к большому потоку туристов, и большинство посетителей были людьми из нехристианских культур.

Сейчас во Франции идут ожесточенные споры по поводу ремонта 850-летнего памятника архитектуры, продолжает Дарья Злотникова: «Около сотни французских деятелей искусства, просто знаменитости опубликовали в газете Le Figaro открытое письмо, в котором пытаются как-то противостоять уничтожению культурного наследия.

Они заявляют, что пожар смог разрушить лишь часть Нотр-Дама, а парижская епархия планирует уничтожить все до конца, что эти новинки будут серьезно его уродовать. Также все это может серьезно разочаровать жертвователей, которые вкладывали деньги в восстановление храма. Отклик на призыв о помощи был очень масштабным, практически по всему миру католики и не только давали средства на реконструкцию».

Критикует эту идею не только французское общество. Британская газета The Telegraph, например, назвала проект реставрации «экспериментальным шоурумом» и «политкорректным Диснейлендом».

Впрочем, такая задумка архитекторов в целом отвечает запросам времени, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Не могу представить, чтобы в пространстве православной церкви вдруг возникло современное искусство. А для иностранцев это достаточно естественный процесс.

Я всегда вспоминаю в этой ситуации одну из церквей в Цюрихе, где витражи сделаны Марком Шагалом. Представить себе такое в России невозможно.

Что касается конкретно Нотр-Дама, почему бы и нет? На сохранность, на общую концепцию это не повлияет. Просто будут какие-то вторжения, есть понятие музейной интервенции, когда в классическое музейное пространство вторгается произведение современного искусства».

Планируется, что реконструкция собора обойдется в 845 млн.евро. Большую часть денег выделили частные инвесторы. Например, два крупных бизнесмена — глава компании, владеющей модными домами Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga, Франсуа-Анри Пино и президент группы LVMH Бернар Арно — пожертвовали на восстановление Нотр-Дама 100 и 200 млн. евро соответственно. Впрочем, ни один из них потенциальное преображение храма пока не комментировал.



Илья Сизов, Анна Никитина

Источник: «Коммерсантъ»