Растёт число паломников на Святую Землю

Статистику обнародовал Францисканский паломнический центр, действующий при Кустодии Святой Земли. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно данным Францисканского паломнического центра, число паломников в Святую Землю постоянно растет. В ушедшем 2019 году святые места, связанные с жизнью Иисуса Христа, посетили около полумиллиона католиков и около 136 тысяч протестантов, что более чем на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Всего было зарегистрировано 16 тысяч паломнических групп, не считая православных, статистикой по которым Францисканский паломнический центр не располагает, поскольку они оформляются через Иерусалимский Патриархат.

Больше всего католических и протестантских паломников прибывают из США, за ними идет Италия, находящаяся на первом месте среди европейских стран: в 2019 году 80 тысяч итальянских верующих побывали в Святой Земле. За Италией идут Польша (62 тысячи человек) и Испания (35 тысяч). Из 40 языков, на которых говорят посетители святых мест, на первом месте – английский, родной для 37 процентов паломников.

По данным Министерства туризма Израиля, всего в прошлом году в страну въехали 4,5 миллиона посетителей. Более 14 процентов из них обратились во Францисканский паломнический центр. В Иордании в 2019 году было примерно столько же приезжих, сколько и в Израиле, что на 7,6 процента больше, чем в предыдущем году.