Растёт число паломников на Святую Землю

Растёт число паломников на Святую Землю

Январь 15, 2020

Статистику обнародовал Францисканский паломнический центр, действующий при Кустодии Святой Земли. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно данным Францисканского паломнического центра, число паломников в Святую Землю постоянно растет. В ушедшем 2019 году святые места, связанные с жизнью Иисуса Христа, посетили около полумиллиона католиков и около 136 тысяч протестантов, что более чем на 10 процентов больше, чем в предыдущем году. Всего было зарегистрировано 16 тысяч паломнических групп, не считая православных, статистикой по которым Францисканский паломнический центр не располагает, поскольку они оформляются через Иерусалимский Патриархат.

Больше всего католических и протестантских паломников прибывают из США, за ними идет Италия, находящаяся на первом месте среди европейских стран: в 2019 году 80 тысяч итальянских верующих побывали в Святой Земле. За Италией идут Польша (62 тысячи человек) и Испания (35 тысяч). Из 40 языков, на которых говорят посетители святых мест, на первом месте – английский, родной для 37 процентов паломников.

По данным Министерства туризма Израиля, всего в прошлом году в страну въехали 4,5 миллиона посетителей. Более 14 процентов из них обратились во Францисканский паломнический центр. В Иордании в 2019 году было примерно столько же приезжих, сколько и в Израиле, что на 7,6 процента больше, чем в предыдущем году.

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