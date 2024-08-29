Распятия работы баварского скульптора XVII в. Георга Петеля представлены на выставке в Берлине (+ ФОТО)

В Музее Боде в Берлине с 19 июля по 20 октября 2024 г. проходит выставка «Георг Петель и тайна его распятий», сообщает «Седмица» со ссылкой на Art is next.

На выставке представлена впервые воссоединённая группа распятий известного аугсбургского скульптора эпохи барокко Георга Петеля. Распятие с фигурой Христа, ранее считавшееся утерянным, экспонируется впервые.

В 1927 году Берлинское скульптурное собрание (часть Музея Боде) приобрело два распятия с позолоченными фигурами разбойников, отлитыми в XVII веке из бронзы баварским скульптором Георгом Петелем (1601 или 1602–1634). Однако центральная и самая значимая часть ансамбля – распятие с Телом Христовым – отсутствовала, поскольку считалась утерянной. Лишь недавно в запасниках Баварского национального музея в Мюнхене было обнаружено бронзовое распятие, имеющее поразительное сходство с распятиями разбойников из Берлинского скульптурного собрания: материал, размер, сохранность позолоты, нанесённой при помощи технологии ртутного золочения, и, что не менее важно, стиль бронзовой фигуры позволяет атрибутировать мюнхенское распятие как недостающий центр группы распятий Петеля. Атрибуция, основанная на искусствоведческом анализе, была подтверждена сложными процедурами технического анализа (компьютерная томография и химическое исследование сплавов), и, таким образом, было доказано, что все три распятия были созданы Петелем.

Вскоре после завершения исследований было принято решение представить всю воссоединённую группу распятий широкой публике на выставке, организованной при сотрудничестве Берлинского скульптурного собрания с Баварским национальным музеем в Мюнхене. Помимо распятий, на выставке будут представлены и другие работы Георга Петеля, скульптуры и эскизы к ним, взятые из музеев и частных коллекций Берлина, Брюсселя, Вайльхайма, Вены и городов Франции.

Георг Петель, в XVIII веке получивший прозвище «немецкий Микеланджело», считается первым немецким скульптором, работавшим в стиле барокко. Художник, родившийся в Вайльхайме (Бавария) и обучавшийся там и в Мюнхене, посетил Антверпен, Париж, Рим и Геную. Там он учился у величайших художников той эпохи, таких как Питер Пауль Рубенс, Антонис ван Дейк, Франсуа Дюкенуа и, вероятно, также Джан Лоренцо Бернини. Этот художественный обмен оказал прямое влияние на его творчество, выработав уникальный стиль, близкий к высокому барокко Бернини и имеющий заметное влияние картин Рубенса.