Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в российских школах

Детей мигрантов в школах в России должно быть столько, сколько нужно для того, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, заявил Владимир Путин.

Президент РФ обратил внимание, что в некоторых странах Европы и США, когда доля детей мигрантов достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают.

«В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают… Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», — сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.

Президент подчеркнул, что, «нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить развитие событий подобного рода».

По мнению президента, эта проблема в России не является такой острой, как в некоторых европейских странах из-за неконтролируемого наплыва мигрантов.

«И внутри страны нужно за этим внимательно наблюдать — что происходит, особенно в крупных городах-миллионниках и в отдельных национальных республиках», — сказал глава государства.

Он также призвал адаптировать детей мигрантов к российской языковой среде, передает портал «Правмир».