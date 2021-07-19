Проведен первый в этом году вебинар из цикла «Экономика Франциска»

По инициативе Святейшего Отца, озвученной им ещё в прошлом году, международные встречи из цикла «Экономика Франциска» продолжатся теперь в формате вебинаров. Напомним, самая первая такая встреча проходила с 19 по 21 ноября 2020 года в онлайн-формате. Она собрала более двух тысяч участников со всех континентов, включая самых известных экономистов, экспертов в области устойчивого развития и предпринимателей, приверженных «альтернативной экономике», которая включает всех, очеловечивает и заботится о творении.

15 июля 2021 года прошла очередная онлайн-встреча, на которой молодые экономисты и предприниматели со всего мира размышляли о том, как восстановить душу экономики в перспективе интегрированной экологии. На форуме обсуждались вопросы развития сельскохозяйственного производства среди малоимущих слоев населения и обеспечения их доступа к электроэнергии, сообщает Vatican News.

По словам одного из организаторов цикла — Маурицио Пицолу, к онлайн-дискуссии были приглашены представители коренных народов Колумбии и Эквадора, которые ежедневно борются с несправедливостью со стороны интересов международных концернов.

При этом в обсуждении возник дополнительный вопрос, связанный с поиском углеводородов и геофизическими исследованиями, которые начали некоторые нефтяные компании на коренных территориях Эквадора, хищнически эксплуатируя эти территории. Коренные народы, в свою очередь, хотят защитить свою землю, чтобы сохранить её биоразнообразие, а также свои традиции и культуру.

Форум указал на опасность, которая угрожает коренным народам Колумбии (леса Амазонии) из-за несбалансированного развития, которое там пытаются вести крупные международные концерны.

Семинары из цикла «Экономика Франциска» — это международная платформа для обмена практическим опытом молодых людей, которые стремятся построить справедливое и братское общество. Вебинары проводятся в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой (WFP) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).