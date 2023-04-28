Протодиакон Андрей Кураев извергнут из сана по истечении моратория

Протодиакон Андрей Кураев, известный православный миссионер и блогер, подвергнутый церковному суду два года назад, извержен из священного сана. Соответствующий указ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликован на сайте Московской епархии.

Запрещенный в служении клирик Московской епархии РПЦ протодиакон Андрей Кураев извергнут из сана по истечении моратория, который ранее наложил на соответствующее решение Епархиального суда Москвы Патриарх Кирилл.

Мораторий был наложен с целью дать отцу Андрею время переосмыслить свою позицию и вернуться на путь Церкви до официального издания указа, пишет портал «Фома».

«Настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы № 50-54-2020 от 29.12.2020 г. и № 53-57-2021 от 04.03.2021 г., Вы извергаетесь из священного сана», – сказано в Патриаршем указе от 28 апреля 2023 года.

Как отмечается в указе, данная рестрикция была введена за продолжение «деструктивной деятельности» и «отсутствие покаяния».

Напомним, что Епархиальный церковный суд Москвы на заседании 29 декабря 2020 года признал подлежащим извержению из священного сана протодиакона Андрея Кураева.

Позднее, 4 марта 2021 года, Епархиальный суд Москвы подтвердил свое решение от 29 декабря 2020 года.

4 апреля того же года Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы, но дал время священнослужителю переосмыслить свою позицию до официального издания указа.

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Комментируя принятое решение, Андрей Кураев сообщил у себя в блоге, что год назад обсудил свою ситуацию с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, и тот сказал, что не может принять апелляцию, пока нет окончательного приговора. «Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь. А в целом — свою дорогу нельзя нести с собою. Что-то надо оставлять позади», — цитирует Кураева «Интерфакс».