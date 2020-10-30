Прошла встреча Апостольского нунция в России с председателем ОВЦС

29 октября в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион встретился с прибывшим в Россию новым Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

Глава ОВЦС тепло приветствовал гостя в стенах синодального учреждения, ответственного за внешние контакты Русской Православной Церкви.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В завершение встречи митрополит Иларион вручил собеседнику памятный подарок и пожелал успехов на новом дипломатическом поприще.