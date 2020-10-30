Прошла встреча Апостольского нунция в России с председателем ОВЦС
29 октября в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион встретился с прибывшим в Россию новым Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.
Глава ОВЦС тепло приветствовал гостя в стенах синодального учреждения, ответственного за внешние контакты Русской Православной Церкви.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
В завершение встречи митрополит Иларион вручил собеседнику памятный подарок и пожелал успехов на новом дипломатическом поприще.
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