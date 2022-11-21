Проповедь Папы Франциска 20 ноября 2022 г. в кафедральном соборе Асти: на Кресте Иисус Царь раскрывает нам объятия (+ ФОТО)

В воскресенье 20 ноября, в ходе визита в Пьемонт, Папа Франциск возглавил в кафедральном соборе города Асти Святую Мессу праздника Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной, в которой приняли участие более четырёх тысяч верующих. Передает русская служба Vatican News.

В ходе богослужения Епископ Рима поставил в аколиты семинариста Стефано Аккорнеро, родившегося в Асти, и в начале проповеди попросил молиться об этом семинаристе, «дабы он укреплял призвание и был верным». Святейший Отец также призвал молиться о поместной Церкви, дабы Господь ниспослал ей новые, молодые призвания к священству и щедро благословил эту землю.

Епископ Рима отметил, что именно с этих земель его отец отправился в эмиграцию в Аргентину. Плодородная земля Пьемонта и трудолюбие его жителей стала для Папы Римского открытием собственных корней. К истокам веры возвращает христиан и евангельское чтение праздника Христа Царя (Лк 23,35-43): засушливой почве Голгофы умирающий Иисус подарил всходы надежды: «Посаженный в сердце земли, Он открыл нам путь на небеса и через древо Креста принёс нам плоды спасения».

Царь Вселенной не похож на правителей мира сего, подчеркнул Святейший Отец: Он не восседает на удобном троне, а пригвожден к постыдному Кресту, украшенному гвоздями и терниями. С этого священного трона Он никого не обвиняет, а всех обнимает. Лишь находясь в Его объятьях, мы можем осознать, насколько далеко зашёл Бог, чтобы с любовью обнять человеческое естество: нашу смерть и боль, слабость и уязвимость.

Перед славным Крестом, отметил Папа Франциск, верующие не могут оставаться пассивными зрителями: они призваны хвалить Искупителя, поклоняться Господу своей жизни. В воскресном Евангелии говорится о людях, которые смотрели на Распятого и насмехались: «Спаси Себя Самого». Такое отношение заразительно: оно вызывает смертельную эпидемию равнодушия, оборачивается злом и пагубно отражается на вере, которая слабнет, становится «теоретической» и не обязывающей действовать от первого лица. Мы рискуем стать поверхностными христианами, которые говорят, что верят в Бога и желают мира, но не молятся и не заботятся о ближних, предостерёг Святейший Отец.

Однако в евангельском фрагменте говорится и о благоразумном разбойнике, который называет Иисуса Господом, исповедуется в своих злодеяниях и «становится первым святым». Христос навсегда принимает его к Себе. Евангелие предлагает побеждать зло по его примеру, то есть перестать быть равнодушными зрителями. Первым шагом на этом пути является доверие к Богу, а затем молитвенное ходатайство о страданиях мира, о наших ближних. Мы живём на этой земле, чтобы приводить сестёр и братьев к нашему Господу, дабы Он обнял всех, и перед нами всегда стоит выбор: быть сторонними наблюдателями или делателями?

Распятый на Кресте Иисус удаляет всё, что скрывает от нас Бога; Господь разрушает ложные представления о Его Царстве. Воззрим на Крест, чтобы смело взглянуть на себя; встанем на путь доверия, заступничества и служения, чтобы войти в Царство Иисуса, призвал в конце проповеди Папа Франциск.