Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе праздника Воздвижения Святого Креста, 14 сентября 2022 г., Нур-Султан (Казахстан)

Крест — это эшафот смерти, но в этот праздничный день мы молитвенно отмечаем воздвижение Креста Христова. Ведь на том древе Иисус взял на Себя наш грех и зло мира и победил их Своей любовью. Именно поэтому сегодня для нас праздник. Слово Божье, которое мы услышали, говорит нам об этом, противопоставляя, с одной стороны, змей, которые кусают, и, с другой стороны, змея, который спасает. Давайте остановимся на этих двух образах.

Во-первых, змеи, которые кусают. Они нападают на народ, который в очередной раз впал в грех ропота. Роптать на Бога означает не только злословить и жаловаться на Него; это означает, более глубоко, что в сердцах израильтян доверие к Нему, к Его обещанию, потерпело крах. Народ Божий, по сути, идет по пустыне к обетованной земле и его одолевает усталость, он не в состоянии выносить этот путь (ср. Числ 21, 4). Тогда он впадает в уныние, теряет надежду, и в какой-то момент как будто забывает обещание Господа: у этих людей больше нет сил верить, что именно Он направляет их путь к богатой и плодородной земле.

Не случайно, когда иссякает их доверие к Богу, людей кусают змеи, которые убивают. Они напоминают первого змея, упомянутого в Библии в книге Бытия, искусителя, который отравляет сердце человека, заставляя его сомневаться в Боге. На самом деле, дьявол именно в виде змея обольщает Адама и Еву, вводит их в заблуждение, убеждая, что Бог не добр, да и вообще, он завидует их свободе и счастью. И вот, в пустыню возвращаются змеи, «жалящие змеи» (ст. 6), то есть возвращается первородный грех: израильтяне сомневаются в Боге, не доверяют Ему, ропщут, восстают против Того, Кто дал им жизнь, и таким образом идут на встречу смерти. Вот к чему приводит недоверие сердца!

Дорогие братья и сёстры, эта первая часть повествования просит нас внимательнее присмотреться к тем моментам в нашей личной и общинной истории, когда потерпело крах доверие, как к Господу, так и между нами. Сколько раз, удрученные и смятенные, мы увядали в своих пустынях, теряя из виду цель пути! Также в этой большой стране есть пустыня, которая, хотя и представляет собой великолепный пейзаж, говорит нам о той усталости, о той засухе, которую мы иногда носим в наших сердцах. Это моменты усталости и испытаний, когда у нас больше нет сил вознести взор к Богу; это ситуации личной, церковной и общественной жизни, когда нас кусает змея недоверия, которая впрыскивает в нас яды разочарования и уныния, пессимизма и покорности судьбе, замыкая нас в нашем эго, гася энтузиазм.

Но ведь история этой земли не лишена и других болезненных укусов: я думаю о жалящих змеях насилия, об атеистическом преследовании, о порой неспокойном пути, на котором свобода народа была под угрозой, а его достоинство уязвлено. Нам полезно бережно хранить воспоминания о пережитых страданиях: мы не должны вычеркивать из своей памяти некоторые неясности, иначе мы можем поверить, что они — это утёкшая вода, которая назад не вернётся, и что путь добра навсегда проложен. Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость. А для того, чтобы Казахстан еще больше развивался «в братстве, диалоге и понимании […] для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами» (Св. Иоанн Павел II, Выступление во время церемонии приветствия, 22 сентября 2001 г.), необходимо всеобщее усилие. А ещё прежде необходим обновленный акт веры в Господа: устремлять взор вверх, обращать взор к Нему, учиться у Его всеобщей и распятой любви.

Вот теперь, переходим ко второму образу: змею, который спасает. В то время, когда люди умирали от жалящих змей, Бог слышит заступническую молитву Моисея и говорит ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Числ 21, 8). Действительно, «когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (ст. 9). Однако мы можем спросить себя: почему Бог, вместо того чтобы давать Моисею эти трудоемкие инструкции, просто не уничтожил ядовитых змей? Такой способ действий раскрывает нам Его деяние перед лицом зла, греха и недоверия человечества. Тогда, как и сейчас, в великой духовной битве, которая будет присутствовать до конца истории, Бог не уничтожает мерзость, за которой вольно гонится человек: ядовитые змеи не исчезли, они все ещё там, они залегли в засаде, они всегда могут укусить. Что же тогда изменилось, что делает Бог?

Иисус объясняет это в Евангелии: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3, 14-15). Вот поворотный момент: змей, который спасает, пришел к нам: Иисус, вознесенный на древе Креста, не позволяет ядовитым змеям, нападающим на нас, привести нас к смерти. Перед лицом наших подлостей Бог дарует нам новую высоту: если мы устремляем свой взор на Иисуса, укусы зла больше не могут властвовать над нами, потому что Он на Кресте принял на Себя яд греха и смерти и победил их разрушительную силу. Вот как поступил Небесный Отец ввиду распространения зла в мире: Он дал нам Иисуса, Который сблизился с нами так, как мы никогда не могли бы себе представить. «Не знавшего греха Бог сделал грехом ради нас» (2 Кор 5, 21). Это и есть бесконечное величие Божественного милосердия: Иисус, Который «сделался грехом» ради нас, Иисус, Который на Кресте — можно сказать – «сделался змеем», чтобы, взирая на Него, мы могли противостоять ядовитым укусам злых змей, нападающих на нас.

Братья и сёстры, вот путь, путь нашего спасения, нашего возрождения и воскресения: взирать на Иисуса распятого. С этой высоты мы можем по-новому увидеть нашу жизнь и историю наших народов. Ведь от Креста Христова мы учимся любви, а не ненависти; учимся состраданию, а не безразличию; учимся прощать, а не мстить. Протянутые руки Иисуса — это объятия нежности, в которые Бог хочет заключить нас. Они показывают нам братство, между собой и со всеми, в котором мы призваны жить. Они показывают нам путь, христианский путь: не путь навязывания и принуждения, власти и насилия, никоим образом не такой путь, который использует Крест Христа против других братьев и сестер, за которых Он отдал Свою жизнь! Путь Иисуса — другой, путь спасения: это путь смиренной, безвозмездной и всеобщей любви, без «если» и «но».

Да, потому что на древе Креста Христос отнял яд у змея зла, а быть христианами — значит жить без яда: не кусать друг друга, не роптать, не обвинять, не сплетничать, не распространять злые дела, не загрязнять мир грехом и недоверием, исходящим от Лукавого. Братья, сёстры, мы возродились из бока Иисуса, пробитого на Кресте: да не будет в нас яда смерти (ср. Прем 1,14). Вместо этого давайте помолимся о том, чтобы по Божьей милости мы становились все более и более христианами: радостными свидетелями новой жизни, любви и мира.



Источник: русская служба Vatican News