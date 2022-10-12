Проповедь Папы Франциска на Святой Мессе по случаю 60-й годовщины открытия Второго Ватиканского собора, 11 октября 2022 года

Около шести тысяч верующих приняли участие в торжественной Святой Мессе под предстоятельством Папы Франциска в Ватиканской базилике по случаю 60-й годовщины открытия II Ватиканского собора и в память о созвавшем его святом Папе Иоанне XXIII. Папе Франциску сослужили 35 кардиналов, 55 епископов и 400 пресвитеров. Передает русская служба Vatican News.

Свою проповедь Святейший Отец выстроил вокруг двух фраз из провозглашенного на литургии Евангелия от Иоанна (гл. 21): «Любишь ли ты Меня?» и «паси овец Моих». Мы чувствуем, что эти слова Господа обращены сегодня к нам как к Церкви. Стиль Иисуса охарактеризован не столько ответами, сколько вопросами. «Любишь ли ты Меня?»: ответом на этот вопрос, обращенный к Его Невесте Церкви, и был Второй Ватиканский собор: впервые вселенский собор был посвящен размышлению о себе, о собственной природе и миссии. Благодаря Собору Церковь вновь осознала себя Народом Божьим, Телом Христовым и живым храмом Духа Святого. Для того, чтобы увидеть это, необходимо смотреть свыше: «Церковь следует созерцать прежде всего сверху, влюбленными глазами Бога», — пояснил Папа и пригласил задаться вопросом, отправляемся ли мы, как Церковь, от Бога, от Его взора – или же отправляемся от себя, от собственных повесток, поддаваясь мирским веяниям. «Давайте будем осторожны, — подчеркнул Папа Франциск. – Как прогрессивизм, цепляющийся за мир, так и традиционализм, оплакивающий прошедшее и пятящийся назад, — это не доказательства любви, а доказательства неверности».

Папа призвал вновь обратиться к Собору, чтобы поставить на первое место «Церковь, страстно любящую своего Господа и всех людей, которых Он возлюбил; к Церкви, богатой Иисусом и бедной средствами; Церкви свободной и освобождающей». Нужно вернуться к «истокам первоначальной любви», — каждый призвать вернуться к «своей Галилее».

«Пусть в Церкви обитает радость… Но многие ли из нас живут верой радостно, без ропота и критики? У Церкви, влюбленной в Иисуса, нет времени на споры, на яд и полемику. Да избавит нас Бог от критиканства и нетерпимости, от грубости и раздражительности. Это не только вопрос стиля, но и вопрос любви, потому что кто любит, как учит апостол Павел, тот делает все ʺбез ропотаʺ».

Затем Иисус говорит Петру: «Паси овец Моих». Слово «пасти» выражает здесь любовь, которой Господь ожидает от апостола, ведь он был рыбаком, а не пастухом. В отличие от рыбака, который делает улов для себя, пастырь заботится о других – об овцах, находясь не «над ними», но посреди них. Это – второй взгляд, которому учит нас Второй Ватиканский собор: взгляд изнутри, когда пастырь разделяет радости и надежды пасомых. Актуальность Собора, подчеркнул Папа Франциск, — в том, что он помогает отвергнуть искушение замкнутости внутри наших удобств и убеждений, ведь священнопразднование Собора имело целью не восхищение собой, а самоотдачу. Говоря «паси овец Моих», Иисус имеет в виду не некоторых из овец, а всех: «Добрый Пастырь видит свое стадо единым и желает, чтобы оно было таким», и это – третий взгляд, «взгляд совокупный»: Собор напоминает нам, что Церковь, по образу Троицы, — это общение, дьявол же хочет посеять сорняк разделений. Папа отметил тенденцию быть «болельщиками собственной группы», а не служителями для всех, быть прогрессистами и традиционалистами, а не братьями и сестрами «правыми» и «левыми», а не Христовыми, быть «солистами новшеств», а не смиренными и благодарными чадами Святой Матери Церкви», — подчеркнул Епископ Рима, поблагодарив принявших участие в Мессе представителей братских Церквей.

Папа завершил проповедь молитвой:

«Благодарим Тебя, Господи, за дар Собора. Ты, Который нас возлюбил, освободи нас от притязаний на самодостаточность и от мирского духа критики. Не дай нам исключить себя из единства. Ты, Который пасет нас с нежностью, выведи нас за ограду зацикленности на себе. Ты, Который желает, чтобы мы были единым стадом, избавь нас от дьявольской ловушки поляризации. Мы же, Твоя Церковь, с Петром и подобно Петру, Тебе говорим: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что мы любим Тебя».