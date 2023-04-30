Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе 4-го воскресенья Пасхи, 30 апреля 2023 г., Будапешт, площадь Кошута Лайоша

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком» (Ин 10,10): в этих словах Иисуса Христа заключен смысл Его миссии. С образа Доброго пастыря, который отдает жизнь за овец, Папа Франциск начал свою проповедь на воскресной Мессе 30 апреля. Передает русская служба Vatican News.

Папа остановился на евангельском чтении воскресной литургии, в котором перед нами предстает Добрый пастырь: «Он зовёт своих овец по имени и выводит их». Именно вокруг этих двух действий – «зовет» и «выводит» – выстроил свою проповедь Святейший Отец.

История спасения началась не с нас и не с наших заслуг, способностей или структур; в начале был зов Божий, желание Бога приблизиться к нам и излить Свое милосердие. В то время как мы были подобны рассеянным овцам, Иисус взял на Себя наше зло и наши грехи, возвратив нас в сердце Отца, как гласит второе литургическое чтение: «Ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» (1 Петр 2,25). И сегодня Он вновь приходит к нам в каждой жизненной ситуации как Добрый пастырь: Он «зовет нас по имени, чтобы сказать, как мы ценны в Его глазах, чтобы врачевать наши раны и взять на Себя наши слабости, чтобы собрать нас в единстве Своей овчарни и сделать близкими Отцу и друг другу».

Мы, как святой Народ Божий, родились от Его призыва, подчеркнул Папа:

«В этом заключается кафоличность: все мы, христиане, который Добрый пастырь зовет по имени, призваны принять и распространять Его любовь, так чтобы Его овчарня была инклюзивной и никого не исключала».

Призвав овец, Добрый пастырь «выводит» их, читаем далее в Евангелии. Сначала Господь призывает их в овчий двор, затем выводит: сначала мы собираемся в семье Божьей, чтобы соделаться Его народом, но потом Бог посылает нас в мир, чтобы мы стали бесстрашными глашатаями Благой вести и свидетелями Его любви. Это движение – вхождения и исхождения – мы можем уловить еще в одном образе, используемом Иисусом, – в образе двери: «Я есмь дверь, – говорит Он, – Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся, и войдёт, и выйдет, и пажить найдёт».

Итак, Иисус – дверь, через которую мы выходим навстречу братьям. Папа вновь сосредоточил свою мысль на необходимости быть Церковью, выходящей наружу: каждый из нас должен стать открытой дверью. «Грустно и больно, – пояснил Папа Франциск, – видеть закрытые двери: двери, закрытые нашим эгоизмом от тех, кто идет рядом изо дня в день; закрытые двери нашего индивидуализма в обществе, рискующем атрофироваться от одиночества; двери, закрытые нашим безразличием от бедных и страждущих; двери, закрытые перед чужестранцем, перед тем, кто отличается от нас, перед мигрантом и бедным. Наконец, закрытые двери наших церковных общин: закрытые друг от друга, закрытые от мира, от тех, кто находится “в неупорядоченной ситуации”, от тех, кто жаждет Божьего прощения. Прошу вас: давайте откроем двери!» – сказал Папа Франциск, обратившись ко всем, и затем адресовал особый призыв епископам и священникам: быть «пособниками» Божьей благодати, «специалистами по близости», готовыми отдать жизнь, как отдал ее Иисус Христос.

«Давайте не закрываться в проблемах и в апатии, – сказал в заключение Святейший Отец. – Пусть нас сопровождает наш пастырь: с Ним наша жизнь, наши семьи, наши христианские общины и вся Венгрия засияют новой жизнью!».