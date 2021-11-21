Проповедь Папы Франциска на Мессе в торжество Христа Царя Вселенной (Всемирный день молодежи на епархиальном уровне). 21 ноября 2021 г., собор Св. Петра

Два сюжета из чтений Слова Божьего, которые мы только что услышали, помогут нам приблизиться к пониманию Иисуса как Царя Вселенной. Первый сюжет содержится в Книге Откровения, а еще раньше был предвосхищен пророком Даниилом (1-е чтение). Он выражен словами: «Се, грядет с облаками» (Откр 1,7; Дан 7,13). Речь идет о славном явлении Иисуса как Господа всего сущего в конце истории. Второй сюжет заимствован из Евангелия: Христос стоит перед Пилатом и говорит ему: «Я царь» (Ин 18,37). Дорогие юные друзья, сейчас, когда мы начинаем свой путь навстречу Всемирному дню молодежи, который пройдет в Лиссабоне в 2023 г., самое время как следует поразмыслить об этих двух сюжетах.

Итак, как можно прокомментировать первый из указанных сюжетов – Иисус грядет с облаками? Этот образ навевает представления о пришествии Христа во славе в конце времен. Нам дается понять, что последнее слово в нашей жизни будет принадлежать Иисусу, а не нам самим. Он, как свидетельствует Священное Писание, есть Тот, Кто «шествует на облаках» (Пс 68,5) и «на небесах небес» (Пс 68,34). Он – Господь; Он – солнце, приходящее свыше и не знающее заката; Он – Тот, Кто пребывает вечно, тогда как всё прочее преходит; Он – наша неколебимая и вечная надежда. Он – наш Господь. Это пророчество надежды просвещает окружающую нас ночную тьму. Оно возвещает нам, что Бог и в самом деле грядет, что Он присутствует рядом с нами и действует, направляя нашу историю к Себе Самому, к Высшему Благу. Он грядет «с облаками», чтобы умиротворить нас, чтобы сказать нам: «Я не оставлю тебя в одиночестве, когда над твоей жизнью сгустятся тучи. Я всегда с тобой. Я приду, чтобы небо над тобою вновь стало ясным».

С другой стороны, пророк Даниил сообщает нам, что видел Господа, грядущего с облаками, «в ночных видениях» (Дан 7,13). Ночные видения: Бог приходит также и ночью, средь сгущающихся над нами темных туч. Нам знакомы такие моменты. В этом случае нам необходимо опознать Его; суметь разглядеть находящееся там, по ту сторону ночи; напрячь глаза, чтобы заметить Его приближение в кромешном мраке.

Дорогая молодежь, я желаю и вам «бодрствовать в ночных видениях»! Что это значит? Это означает, что вам следует научиться видеть также и в темноте. Никогда не переставайте прилагать усилия, чтобы отыскать свет среди той тьмы, которую мы так часто носим в своих сердцах или видим вокруг себя. Оторвите свой взор от земли и устремите его на небеса не для того, чтобы бежать от реальности, а чтобы не поддаться искушению оставаться в плену своих страхов, поскольку всегда существует опасность того, что наши страхи будут править нами. Не закрывайте глаза на себя самих, на свои проблемы. Поднимите глаза! Поднимитесь! Это слово ободрения, которое Господь адресует нам сегодня, включает призыв поднять глаза, подняться, и я повторил этот призыв в своем Послании к вам по случаю начала нашего совместного путешествия. Вам вверена увлекательная, но в то же время непростая задача: стоять не сгибаясь даже тогда, когда всё вокруг нас, как кажется, рушится; стоять на страже в готовности увидеть свет в ночных видениях; строить на руинах современного мира; уметь мечтать. Последнее очень важно: можно сказать, что молодой человек, не умеющий мечтать, к сожалению, состарился раньше времени! Нужно уметь мечтать, потому что как раз те люди, которые мечтают, не остаются во тьме, но зажигают свечу, поддерживают огонек надежды, предвосхищающий наступление рассвета. Мечтайте, спешите и смело смотрите в будущее!

Я хочу вам сказать еще кое-что: мы все очень благодарны вам за то, что вы мечтаете. «И в самом деле? Когда молодые люди мечтают, они, случается, шумят…». Это неплохо, шуметь, потому что поднимаемый тобой шум есть плод твоей мечты. Если вы делаете Иисуса мечтой всей своей жизни и с радостью и заразительным энтузиазмом заключаете Его в объятия, это означает, что вы не желаете оставаться в ночи. И это хорошо! Спасибо вам за всё, за то, что вы напряженно трудитесь, воплощая в жизнь свои мечты; за то, что вы продолжаете верить в свет даже в темные времена; за то, что вы от всей души посвящаете себя тому, чтобы сделать наш мир более добрым и человечным. Спасибо за то, что вы взращиваете мечту о братстве, трудитесь ради исцеления ран творения Божия, боретесь за уважение достоинства уязвимых и распространяете дух солидарности и взаимопомощи. Спасибо вам прежде всего за то, что в мире, который склонен думать лишь о сиюминутной выгоде, который не прочь задушить великие идеалы, вы не утратили способности мечтать! Не живите якобы «своей жизнью» как в оцепенении или во сне. Вместо этого мечтайте и так живите! Это будет полезно и нам, взрослым, и Церкви тоже. Да, всем нам, всей Церкви, тоже нужно мечтать, всем нам необходим юношеский энтузиазм, чтобы быть свидетелями вечно юного Бога!

Позвольте мне сказать вам еще одну вещь: многие из ваших мечтаний совпадают с «мечтаниями», выраженными в Евангелиях. Братство, солидарность, справедливость, мир: всё это мечты Иисуса о человечестве. Не бойтесь встречи с Иисусом: Он любит ваши мечты и помогает вам воплощать их в жизнь. Кардинал Мартини как-то сказал, что Церкви и обществу нужны «мечтатели, которые всегда открыты сюрпризам Святого Духа» (Conversazioni notturne a Ger Jerusalemme, Sul rischio della fede, стр. 61). Мечтатели, которые помогают нам быть чуткими к сюрпризам Святого Духа. Как же это прекрасно! Я надеюсь и молюсь, что вы тоже будете такими мечтателями!

Теперь мы переходим ко второму сюжету – к сюжету с Иисусом, Который говорит Пилату: «Я Царь». Нас поражают решимость Иисуса, Его смелость, Его духовная свобода. Власть имущие взяли Иисуса под стражу, привели в преторию, допросили, а потом приговорили к смерти. В такой ситуации Он имел полное право защищаться и даже «договариваться», допуская компромисс. Вместо этого Иисус не скрывал того, кем Он является; не скрывал Своих намерений; не воспользовался «запасным выходом», который, возможно, готов был предоставить Ему Пилат. С мужеством, проистекающим из самой истины, Он заявил: «Я Царь». Он взял на Себя всю полноту ответственности за Свой образ действий: у Меня есть миссия, и Я исполню ее до конца, свидетельствуя о Царстве Моего Отца. «Я для того родился, – говорит Он, – и для пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин 18,37). Иисус пришел для того, чтобы без всякой двусмысленности возвестить всей Своей жизнью, что Его Царство отличается от всех царств мира сего; что Бог царствует не для того, чтобы приумножать Свою земную власть и сокрушать «конкурентов»; что Он не правит силой оружия. Его Царство есть Царство любви. «Я царь», – говорит Иисус, – но Царь исключительно Царства любви; «Я Царь» Царства тех, кто готов отдать свою жизнь ради спасения других.

Дорогие молодые люди, свобода Иисуса привлекает всех нас. Так давайте же позволим ей резонировать в наших душах, бросить нам вызов, пробудить в нас смелость, порожденную истиной. Давайте спросим себя: если бы я был на месте Пилата и посмотрел Иисусу в глаза, чего бы я устыдился? Столкнувшись с истиной Иисуса, Истиной, которая есть Иисус, в чём я лгу, в чём я двуличен, в чём я не угодил Ему? Каждый из нас обнаружит в себе что-то такое. Так ищите же, ищите.. Всем нам случается быть двуличными, идти на компромиссы, принимать во внимание «порядок вещей», и всё это – исключительно для того, чтобы избежать Креста. Стоит встать перед Иисусом, Который есть Истина, чтобы избавиться от своих иллюзий. Стоит преклониться перед Иисусом, чтобы, в результате, стать внутренне свободным, увидеть жизнь такой, какой она является на самом деле, не поддаваясь соблазнам моды и потребительства, способным ослепить и даже убить. Друзья, мы здесь не для того, чтобы восхищаться пением сирен мира сего, а для того, чтобы взять свою жизнь в собственные руки, «вгрызться в свою жизнь», чтобы прожить ее в полной мере!

Таким образом, приобщаясь к свободе Иисуса, мы обретаем необходимое мужество, чтобы идти против течения. Хочу подчеркнуть: идти против течения, иметь мужество идти против течения. Это не имеет ничего общего с духом противоречия, коим бывают обуяны профессиональные «жертвы непонимания» и сторонники теории заговора, которые всегда перекладывают вину на других. Идти следует против нездорового потока нашего собственного эгоизма, нашей замкнутости, нашей жестокости, а на этой почве часто возникают «в целях выживания» группы единомышленников. Вот против такого течения нужно идти, чтобы уподобиться тем самым Иисусу. Ибо это Он учит сопротивляться злу исключительно кроткой и смиренной силой добра. Без навешивания ярлыков, без лжи, без двуличия. Наш мир, погруженный в пучину многих бедствий, более не нуждается в двусмысленных компромиссах; более не нуждается в людях, которые, подобно морским волнам, под воздействием внешних ветров и собственных интересов делают то шаг вперед, то два назад; более не нуждается в людях, которые меняют свое расположение подобно качающимся на качелях, так, как это будет удобнее «царям горы». Такие христиане напоминают скорее «эквилибристов», чем учеников Христа. Это те, кто постоянно балансируют, при любой возможности «умывают руки», только бы не поставить под угрозу собственную жизнь, избежать действительно серьезного отношения к своей жизни. Молодые люди, пожалуйста, больше всего на свете опасайтесь стать такими людьми. Наоборот, становитесь людьми свободными и искренними, будьте критической совестью общества. Не бойтесь критиковать! Нам нужна ваша критика. Например, многие из вас критически относятся к загрязнению окружающей среды. Нам это нужно! Будьте свободны в своей критике. Стремитесь к истине, чтобы в своих мечтах вы могли сказать: «Моя жизнь не ограничивается идеологией: я свободен, потому что я царствую вместе с Иисусом ради правды, любви и мира!». Дорогие молодые люди, я молюсь за вас и я надеюсь, что каждый из вас с радостью захочет исповедать: «Вместе с Иисусом я тоже царь». Я тоже царствую: как живое знамение любви к Богу, знамение Его сострадания и нежности. Я – мечтатель, ослепленный светом Евангелия, с надеждой погружающийся в «ночные видения». А всякий раз, когда мне доводится упасть, я вновь и вновь открываю в Иисусе источник мужества, необходимого, чтобы бороться и надеяться; необходимого, чтобы продолжить мечтать. И так на каждом очередном этапе жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»