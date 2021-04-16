Проповедь епископа Иосифа Верта в день 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России

13 апреля 1991 года Папа Римский Иоанн Павел II подписал буллу о создании Апостольских администратур для католиков латинского обряда Европейской и Азиатской частей России с центрами в Москве и в Новосибирске.

Прошло 30 лет с того памятного для всех российских католиков дня. Верующие Новосибирска собрались в Кафедральным соборе, чтобы в молитве благодарить Бога за эти годы свободы вероисповедания и вспомнить всех тех верующих, которые долгие годы надеялись, ждали и приближали этот день.

СЛОВО ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА ИОСИФА ВЕРТА НА СВЯТОЙ МЕССЕ 13 АПРЕЛЯ 2021 г.: