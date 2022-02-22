Программа визита Папы Франциска во Флоренцию

Ватиканский зал печати обнародовал подробности визита Святейшего Отца во Флоренцию на встречу епископов и мэров Средиземноморья, сообщает русская служба Vatican News.

В воскресенье 27 февраля в 7 часов утра Папа Франциск покинет Ватикан на вертолёте и через час прибудет во Флоренцию на завершение международной встречи епископов и мэров Средиземноморья, организованной Епископской конференцией Италии.

Флорентийский симпозиум на тему «Средиземноморье – граница мира» начнётся 24 февраля и будет вдохновляться личностью итальянского политика Джорджо Ла Пиры (1904-1977), католика-мирянина, мэра Флоренции.

В историческом Палаццо Веккьо Папа Франциск выступит с обращением к участникам трёхдневной конференции, в которой впервые в истории примут участие около 100 мэров наиболее значимых городов из всех средиземноморских стран, – от Северной Африки до Ближнего Востока, от Греции и Балкан до Франции и Испании.

В 9 часов 30 минут в Палаццо Веккьо Епископ Рима пообщается с семьями беженцев и перемещённых лиц и через полчаса направится в базилику Святого Креста, где встретится с монашеской общиной Братьев Меньших, а затем с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

В 10 часов 30 минут Папа Франциск совершит Святую Мессу, после которой – перед вратами базилики – возглавит полуденную молитву «Ангел Господень», а затем вернётся в Ватикан.