«Проблески света в безднах Шоа»: предисловие Папы к книге Эдит Брук «Я Франциск»

«Проблески света в безднах Шоа»: так озаглавлено предисловие Папы Франциска к книге Эдит Брук «Я Франциск», доступной для итальянских читателей с 20 октября. Итальянская писательница делится своими размышлениями после встречи с Папой в феврале 2021 года. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец пишет, что его глубоко впечатлили слова Эдит Брук из ее интервью Франческе Романе де’Анджелис, которые он прочитал в газете «Оссерваторе Романо». «Я был поражен спокойной, светлой силой этой женщины, — признается Папа Франциск. – Ей удалось обнаружить в своей жизни и затем передать в литературной деятельности различные ʺпроблески светаʺ в одной из самых мрачных бездн в истории человечества. Я отложил газету и позвонил ее директору Андреа Монде, попросив организовать мне знакомство и, по возможности, встречу с госпожой Брук».

Беседа Папы с писательницей состоялась почти месяц спустя в ее доме, в центре Рима. «Встреча была волнующей для нас обоих, — пишет Папа. – Об этих чувствах госпожа Брук пожелала теперь рассказать в этой книге, в которой попыталась собрать воедино опыт, весьма непростой для изложения и передачи».

Папа делится подробностями визита к итальянской писательнице: «Как только я вышел из лифта, она встретился меня в прихожей молча, потому что от волнения практически не могла сказать ни слова: сквозь слезы, которые почти одержали верх, она поблагодарила меня за визит, а я в свою очередь благодарил ее за свидетельство, данное на протяжении последних лет, лучше сказать, за свидетельство, каким была и является она сама. Живая память: вот кто стоял передо мной в облике изящной, хрупкой девяностолетней женщины, наделенной силой, позволяющей ей плакать при встрече, не сопротивляясь дару слез, — я созерцал живую память, ставшую человеком».

Эдит Брук принимала Папу в гостиной в присутствии близких родственников; беседа была долгой. Папа вновь упоминает о «проблесках света», которые она умела показывать в своих книгах. Писательница рассказывала Папе и о жизни пожилых людей, об отношениях с супругом Нело Ризи, давно страдающим болезнью Альцгеймера, рассказывала о кино, — как будто это была обычная беседа в семейном и дружеском кругу.

За этой встречей последовали другие, в основном по случаю публичных мероприятий, а в январе – в День памяти жертв Катастрофы — госпожа Брук побывала на утренней Мессе в Доме Святой Марфы. К тому моменту, пишет Папа Франциск, многое изменилось, изменилась ситуация в мире, «повеяло ветрами войны», также в Европе. Эдит Брук пришла к Папе со своей верной помощницей Ольгой, украинкой, разговор с которой неизбежно коснулся последних событий. «Как важно, чтобы память не была утрачена! – подчеркивает Святейший Отец. – Как нужны люди, которые только фактом своей жизни хранят живую память, поддерживают ее пламя!».

«Надежда всегда воскресает и удивляет. Это младшая сестренка, которая тянет за руки двух старших – Веру и Любовь», как воспевал надежду Пеги, пишет Папа, рассказывая о свежеиспеченном хлебе, который ему принесли Эдит Брук и Ольга – напоминающем о «потерянном хлебе» из книги писательницы. «Этот хлеб не потерян, мы снова держали его в руках. Мы преломили его и немного поели. Такой простой, человеческий жест, — словно молитва». Возможно, отмечает Папа, именно так можно «начать сначала», отправиться в путь снова, -делая что-то вместе, быть может, что-то совсем простое, как еда.

«Человечество – это нечто тонкое и хрупкое, всегда готовое преломиться, испортиться, выродиться, — констатирует далее Папа. – Но иногда мы встречаем таких людей, как госпожа Эдит: они показывают, что человек обладает невероятными ресурсами, силой, исходящей неведомо откуда, превосходящей любую враждебность и позволяющую оставаться людьми».

«Книга, которую вы держите в руках, — пишет в предисловии Папа Франциск, — это попытка рассказать о такой встрече, придавшей мне столько сил и надежду, такое чувство благодарности и доверия, что, я убежден, передастся и тем, кто решит ее прочесть, — по крайней мере я этого вам желаю».