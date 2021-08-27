Проблема сексуального насилия. Что сделал Папа Римский после встречи в феврале 2019 года

В феврале 2019 года Папа Франциск призвал президентов всех епископских конференций мира на встречу в Ватикане, чтобы обсудить проблему сексуальных злоупотреблений в отношении малолетних со стороны духовенства. Подобная встреча, посвященная Центральной и Восточной Европе, состоится в Варшаве с 19 по 22 сентября. В настоящей статье отец Федерико Ломбарди помещает эту региональную встречу в контекст того, что было сделано Церковью до сих пор.

В современном мире Церкви приходится сталкиваться с серьёзными проблемами. Наиболее фундаментальной из них является вопрос веры и провозглашения Бога и Иисуса Христа в современном мире с его огромными культурными и антропологическими изменениями. Но есть и специфические вызовы, которые оказывают весьма глубокое влияние на жизнь Церкви и её миссию евангелизации. Одним из самых критических вызовов последних десятилетий является сексуальное насилие над несовершеннолетними со стороны священнослужителей, поскольку оно подорвало доверие к Церкви, а значит, её авторитет и способность достоверно провозглашать Евангелие. Это бросило тень непоследовательности и неискренности на институт Церкви, на церковную общину в целом. Это действительно очень серьёзно.

Со временем и с опытом противодействия насилию – начиная с самого тяжёлого, то есть над несовершеннолетними, – мы научились расширять кругозор в различных аспектах, так что теперь мы чаще говорим о злоупотреблениях в отношении «уязвимых» людей и понимаем, что такие злодеяния следует рассматривать не только как сексуальное насилие, но и как злоупотребление властью и совестью, на чём неоднократно настаивал Папа Франциск. Более того, следует помнить, что многогранная проблема злоупотреблений представляет собой общую проблему человеческого общества в разных странах и на разных континентах и не является проблемой исключительно Католической Церкви. Напротив, те, кто изучают вопрос объективно и всесторонне, могут увидеть, что существуют разнообразные регионы, места и учреждения, где такие преступления имеют драматические масштабы.

В то же время нужно говорить о специфической проблеме именно Церкви, ибо – как уже отмечалось выше – это касается её авторитета и последовательности. В своём учительстве Церковь всегда настаивала на должном сексуальном поведении и на уважении к человеку. Поэтому, даже если мы видим, что эта проблема затрагивает не только Церковь, необходимо относиться к ней со всей серьёзностью и осознавать её чрезвычайное бремя для церковной жизни и для возвещения Евангелия Господа.

В частности, в данной сфере на карту поставлена глубина и истина отношений между людьми, которые требуют глубокого уважения их достоинства. Как христиане и католики, мы гордимся тем, что признаём основополагающую роль человеческого достоинства, ибо человек – это образ Божий. Поэтому использовать других, относиться к ним без уважения, видеть в них лишь объекты, не внимать их страданиям – это признак провала в фундаменте нашей веры и мировоззрения.

В недавней реформе канонического уголовного права есть один аспект, который может показаться чисто формальным, но на самом деле является крайне важным с этой точки зрения. Правонарушения, связанные со злоупотреблениями, включены в сферу преступлений «против жизни, достоинства и свободы человека». Речь не идёт лишь о «постыдных делах», поступках, «недостойных духовенства», но подчёркивается, что с точки зрения Церкви достоинство человека должно быть в центре внимания и уважаться как образ Божий. Это абсолютно фундаментальный принцип. Обновлённое, более серьёзное внимание и уважение к каждому человеку, включая малых и слабых, является вехой на пути обращения и очищения современной Церкви, чтобы заслужить доверие.



Конференция 2019 года: ответственность, подотчётность, прозрачность

Не пересказывая всю историю драматических событий и позиций Церкви в отношении сексуального насилия, мы можем, упрощая, сослаться на саммит, прошедший в феврале 2019 года. Он был созван Папой Римским, чтобы стать глобальным моментом, когда Вселенская Церковь в лице представителей всех епископских конференций, мужских и женских монашеских конгрегаций должна была собраться вместе для осознания и принятия обязательств, чтобы эффективнее продолжить путь обновления.

Организация этой конференции (материалы которой опубликованы в сборнике Ватиканского книжного издательства «Понимание и очищение») вращалась вокруг трёх основных моментов.

Прежде всего, речь шла о понимании проблемы и ответственности за неё, за вопросы, связанные с сексуальным насилием над несовершеннолетними и не только; о важности слышания и глубокого понимания – с участливым состраданием – последствий, страданий, серьёзности того, что произошло и происходит в данной сфере. Итак, выслушивание и сострадание являются отправной точкой действий. Затем, разумеется, требуется восстановление справедливости в отношении преступных и вредоносных действий против других. Далее, необходимо быть настороже, чтобы эти преступления не повторялись – или, по крайней мере, происходили всё реже и реже – и чтобы эта драматическая реальность была под контролем. Это подразумевает подготовку всех членов церковной общины, а также компетентных людей, готовых действовать и быть ориентиром в решении вопроса. Итак, необходимо осознание и ответственность за совместное преодоление проблемы.

Ещё один очень важный, решающий момент – это подотчётность (по-английски часто упоминается accountability) и преодоление культуры сокрытия или утаивания. Одним из драматических аспектов этого кризиса является то, что он извлёк на поверхность, на всеобщее обозрение особо тяжкие ситуации, которые – даже если иногда было известно, что таковые имели место – систематически (и нередко почти «привычно») оставались в тени или скрывались из-за стыда или защиты чести вовлечённых семей, учреждений и так далее. Отсюда вытекает необходимость недопущения сокрытия, необходимость ответа за содеянное, также со стороны тех, кто облечён в ответственность. Поскольку такая практика сокрытия была отчасти распространена на всех уровнях (и, что более серьёзно, на уровне ответственных лиц – настоятелей общин, епископов и т.д.), ещё одним абсолютно необходимым шагом является выявление и привлечение к ответу каждого за свои действия, и, таким образом, продвижение ясности, ответственности и справедливости.

Третий момент, который много обсуждался на конференции, – это «прозрачность», и она следует из всего вышесказанного. Прозрачность означает не только знать о том, что преступления имели место и совершаются доныне, говорить о них и делать на них акцент. Безусловно, признание подлинности фактов имеет важное значение, но прозрачность означает также знание и обнародование того, что именно делается в ответ, какие процедуры Церковь использует во всех своих измерениях для разрешения подобных ситуаций, какие меры она принимает, какие выводы делает при осуждении виновных и так далее. Таким образом, церковное и гражданское сообщество должно прийти к пониманию, что не только был пролит свет на грехи и преступления, но что существует целое движение, в которое община сознательно вовлечена и с помощью которого она отвечает на эти проблемы.



Важные шаги, предпринятые после конференции 2019 года

Если встреча 2019 года должно была стать общей отправной точкой, то следует признать, что после неё было сделано действительно много шагов по выполнению всех главных обязательств, взятых в 2019 году Папой Римским и центральным руководством Церкви. Что же здесь имеется в виду?

Прежде всего то, уже в конце марта 2019 года были обнародованы новые законы и руководящие принципы, касающиеся Ватикана и Святейшего Престола: они расширяли понятие злоупотреблений не только на несовершеннолетних, но и на «уязвимых людей». Затем, 9 мая 2019 года, был обнародован новый закон огромного значения для всей Церкви: документ motu proprio Vos estis lux mundi («Вы – свет миру»); в нём Папа распорядился, чтобы во всех епархиях были созданы отделы для приёма жалоб и инициирования процедур реагирования на злоупотребления. Более того, на всех священников и монахинь была возложена обязанность сообщать о любых злоупотреблениях, о которых им стало известно, а к мирянам Церкви была адресована просьба сообщать о таких фактах. Теперь все священники и монахини обязаны по велению совести заявлять о любых известных им случаях злоупотреблений детьми, и не только о тех, что касаются несовершеннолетних (что наиболее серьёзно), но и о случаях, которые касаются других уязвимых лиц или иных злоупотреблений, совершённых с применением насилия. К этому призываются и миряне, и они должны точно знать, куда подавать заявление. Это крайне решительный шаг. Разумеется, нужно проверять степень его реализации, но это уже закон для всей Церкви. Таков основополагающий шаг Папы Римского, возможно, самый важный в этой области почти за двадцать последних лет. Кроме того, этот же закон устанавливает процедуру обвинительных заявлений на высшее руководство – генеральных настоятелей монашеских орденов, епископов, кардиналов – и не только за злоупотребления, но и за случаи «сокрытия». Таким образом, подход к вопросам ответственности и подотчётности был решён крайне радикально.

Кроме того, в декабре 2019 года была отменена «Папская тайна» в отношении документов, касающихся случаев сексуального насилия, что также позволило сотрудничать с гражданскими властями более чётко и свободно, чем раньше. Таким образом, «прозрачности» стало гораздо больше. Затем, в июле 2020 года был завершён и опубликован знаменитый Vademecum («Путеводитель»), о котором просили многие и на который сам Папа указал как на одну из главных целей встречи 2019 года. Его составила Конгрегация вероучения: прекрасный, насыщенный документ не вносит великих новшеств, но упорядочивает и ясно объясняет каждому епископу и ответственному всё, что им необходимо знать и делать в различных ситуациях. Этот инструмент был поистине необходим. Когда он вышел, о нём говорили немного, но это был один из ключевых моментов в подготовке встречи 2019 года, и он был реализован.

Совсем недавно, на Пятидесятницу 2021 года, была опубликована новая, VI книга Кодекса канонического права: она содержит почти всё уголовное право Церкви, переформулированное и организованное таким образом, что новые законы, которые на протяжении многих лет устанавливались для сферы злоупотреблений и других областей, теперь собраны в Кодексе канонического права упорядоченным образом: раньше же они были «разбросаны» среди целого ряда публикаций и документов.

Теперь можно смело заявить и подчеркнуть, что это как раз то самое главное, чего следовало ожидать от Папы Римского и Святейшего Престола после встречи 2019 года, – и оно было сделано.

Нужно добавить, что в тот же период, в ноябре 2020 года, был обнародован объемный «Отчёт по делу МакКаррика» после того как Папа Римский распорядился провести детальное расследование всей истории чрезвычайно серьёзного скандала, потрясшего Церковь в США и во всём мире: как стало возможным, что виновник злоупотреблений достиг вершины церковной ответственности в качестве архиепископа Вашингтона и кардинала. Эту публикацию также можно считать болезненным, но очень смелым шагом в направлении прозрачности и готовности ответить за преступления даже на самых высоких уровнях Церкви.

Итак, перед нами огромная, тяжёлая и болезненная проблема, касающаяся достоверности Церкви. Однако нельзя говорить, что ранее ничего не предпринималось или что ничего или почти ничего не делается теперь. Можно и нужно ясно и спокойно заявить, что Вселенская Церковь столкнулась и сталкивается с этой проблемой, что Церковь предприняла необходимые шаги и установила законы, процедуры и правила для правильного решения вопроса.



Дальнейший путь: от норм к практике

Это, конечно, не означает, что всё уже сделано, ибо, как известно, одно дело установить правила, рамки, а другое дело – изменить реальность, применяя новшества на практике. Предстоящая конференция Церквей Центральной и Восточной Европы, которая состоится в сентябре в Варшаве на тему защиты детей и уязвимых лиц, будет проходить именно в этом направлении. Фактически, в каждой географической и церковной области, имеющей общие аспекты и проблемы с исторической и культурной точки зрения, необходимо задуматься о том, на каком этапе мы находимся и каковы конкретные способы эффективного применения руководящих принципов Вселенской Церкви. Это было сделано и в других регионах: например, около года назад состоялась крупная конференция в Латинской Америке, в Мексике. Затем пандемия нарушила многие программы и вызвала задержки. Однако на разных континентах и в разных регионах уже делается или сделано то, что в настоящее время планируется для Центральной и Восточной Европы. Таким образом, речь идёт о фундаментальном шаге на общем пути Вселенской Церкви, который касается этой географической, культурной и церковной области, с учётом её специфики.

Подытоживая, многое было сделано как на уровне общих законов, так и в плане конкретного опыта. В некоторых областях больше, в некоторых меньше. Встречи нужны для обмена знаниями и понимания конкретных и эффективных способов решения проблем. Мы находимся в пути и пребудем на нём: по своей сути он достаточно ясен, и по нему нужно двигаться быстро и уверенно, чтобы исцелять страдания, вершить правосудие, предотвращать злоупотребления, восстанавливать доверие и авторитет церковной общины внутри неё и в её миссии на благо мира.



Свящ. Федерико Ломбарди, SJ

Источник: Vatican News