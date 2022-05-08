«Призванные созидать человеческую семью». Послание Папы на 59-й Всемирный день молитвы о призваниях (полный текст)

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА

К 59-му ВСЕМИРНОМУ ДНЮ

МОЛИТВЫ О ПРИЗВАНИЯХ

«Призванные созидать человеческую семью»

Дорогие братья и сестры!

В эти времена, все еще продуваемые ледяными ветрами войны и насилия, когда нам часто приходится видеть, как поляризуется мир, мы как Церковь запустили синодальный процесс, так как ощущаем острую потребность идти сообща, сея способность слушать, сознание взаимной сопричастности и солидарность. Вместе со всеми мужчинами и женщинами доброй воли мы хотим внести свой вклад в созидание человеческой семьи, исцеляя ее раны и направляя к лучшему будущему. Именно с данной точки зрения мне хотелось бы в 59-й Всемирный день молитвы о призваниях поразмышлять вместе с вами над «призванием» в широком смысле в призме идеи синодальной Церкви, слушающей Бога и этот мир.

Призванные к миссии от первого лица

Синодальность, совместное странствие – это фундаментальное призвание Церкви, и только в такой перспективе можно распознать и оценить различные призвания, харизмы и служения. В то же время нам известно, что Церковь существует, дабы благовествовать, идя наружу и сея семена Евангелия в истории. Так что исполнить эту миссию можно лишь с помощью синергии всех ветвей душепопечения и, самое главное, при вовлечении всех учеников Господних. Ведь «в силу принятого крещения каждый член народа Божьего стал учеником-миссионером (ср. Мф 28, 19). Каждый крещеный независимо от его роли в Церкви и уровня вероучительной подготовки – это активный субъект евангелизации» (Апостольское увещевание «Evangelii gaudium», 120). Необходимо остерегаться того мышления, которое разделяет священников и мирян, считая первых главными действующими лицами, а вторых – лишь исполнителями, дабы вместе, миряне и пастыри, как единый народ Божий претворять в жизнь христианскую миссию. Вся Церковь есть благовествующая община.

Призванные хранить друг друга и творение

Слово «призвание» нельзя понимать в ограничительном смысле, относя его лишь к тем, кто следует за Господом по пути особого посвящения. Все мы призваны участвовать в миссии Христовой по воссоединению рассеянного человечества и его примирению с Богом. В более широком смысле, каждая человеческая личность, еще не встретившись со Христом и не приняв христианскую веру, обретает вместе с даром жизни фундаментальное призвание: любой из нас – творение, желанное и любимое Богом, имеющим уникальный и особый помысел для всех, и эту божественную искру, живущую в сердце каждого и каждой, мы призваны раздувать на протяжении всей жизни, внося свой вклад в дозревание человечества, вдохновляемого любовью и взаимным признанием. Мы призваны хранить друг друга, созидать узы согласия и взаимного обмена, исцелять раны творения, дабы не увяла его красота, т.е., короче говоря, стать одной семьей в чудесном общем доме мироздания в гармоничном многообразии его составляющих. В таком широком понимании «призвание» дано не только отдельным людям, но и целым народам, общностям и объединениям различного рода.

Призванные принять взор Божий

Это великое общее призвание вбирает в себя частные призвания, которые Бог ниспосылает нам, касаясь нашего бытия Своей любовью и направляя его к конечной цели – к полноте, переступающей даже порог смерти. Так Бог благоволил увидеть и видит нашу жизнь.

Микеланджело Буонарроти приписывают такие слова: «Внутри каждой каменной глыбы есть статуя, и задача скульптора – открыть ее». Если художник может видеть так, то Бог тем более так видит: в той назаретской девушке Он увидел Матерь Божью, в рыбаке Симоне, сыне Ионином, увидел Петра – скалу, на которой построил Свою Церковь, в мытаре Левии рассмотрел апостола и евангелиста Матфея, а в суровом гонителе христиан Савле – апостола народов Павла. Его любящий взгляд всегда нас достигает, касается, освобождает и преображает, превращая нас в новых людей.

Такова динамика любого призвания: нас достигает взгляд Бога, Который зовет нас. Призвание, как, впрочем, и святость – это не какое-то экстраординарное переживание, доступное лишь немногим. Как есть «святость за соседними дверями» (ср. Апостольское увещевание «Gaudete et exsultate», 6-9), так есть и призвание для всех, потому что Бог взглянул на всех и призвал всех.

Одна дальневосточная пословица гласит: «Мудрый, глядя на яйцо, может рассмотреть орла, глядя на семя – большое дерево, а глядя на грешника – святого». Так Бог смотрит на нас: в каждом из нас Он видит потенциал, порою неизвестный нам самим, и всю нашу жизнь трудится без устали над тем, чтобы мы смогли поставить этот потенциал на служение общему благу.

Таким образом, призвание рождается благодаря искусству божественного Скульптора, Который собственными «руками» извлекает нас из нас же, чтобы в нас возник шедевр, которым мы и призваны быть. Ведь слово Божье, освобождающее нас от эгоцентризма, способно очистить, просветить и воссоздать нас. Так что давайте слушать слово, чтобы открыться призванию, которое Бог вверяет нам! И давайте учиться также слушать братьев и сестер по вере, потому что в их советах и примере может быть сокрыт почин Бога, всегда подсказывающего нам новые пути.

Призванные ответить на взор Божий

Любящий и творческий взор Божий достиг нас совершенно неповторимо в Иисусе. В эпизоде с богатым юношей евангелист Марк замечает: «Иисус, взглянув на него, полюбил его» (10, 21). На каждого и каждую из нас падает этот преисполненный любви взор Иисуса. Братья и сестры, позволим этому взору коснуться нас, и пусть Он Сам ведет нас дальше! И научимся иначе смотреть друг на друга, чтобы люди, которые живут рядом и встречаются нам, кем бы они ни были, могли почувствовать себя желанными и узнать, что есть Некто, кто смотрит на них с любовью, призывая их развить весь свой потенциал.

Наша жизнь меняется, когда мы принимаем этот взгляд. Все превращается в беседу о призвании между нами и Господом, но также между нами и другими. Диалог, идущий в глубине, заставляет нас все более и более становиться теми, кто мы есть: в рамках призвания к рукоположенному священству, чтобы быть орудием благодати и милосердия Христова; в рамках призвания к посвященной жизни, чтобы быть гимном хвалы Богу и пророчеством о новом человечестве; в рамках призвания к браку, чтобы быть взаимным даром, а также создателями и воспитателями жизни. В общем, в рамках любого призвания и служения в Церкви, которая учит нас смотреть на других и мир глазами Божьими, чтобы служить добру и сеять любовь делами и словами.

Здесь мне хотелось бы вспомнить историю доктора Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса. Работая врачом в венесуэльском г. Каракасе, он решил вступить в третий францисканский орден. Потом хотел стать монахом и священником, но ему не позволило здоровье. Тогда он понял, что его призвание – это именно лечить людей, особенно бедных. И он безоговорочно посвятил себя больным, заразившимся так называемым «испанским» гриппом, который тогда свирепствовал в мире. Его на смерть сбил автомобиль, когда он выходил из аптеки, где покупал лекарства для престарелой пациентки. Этот образцовый свидетель того, что значит подчиниться зову Господню и до конца следовать ему, год назад был причислен к сонму блаженных.

Призванные строить братский мир

Мы, христиане, не только призваны каждый лично идти по какой-то стезе, но и со-призваны, как кусочки мозаики, красивые уже поодиночке, но только вместе образующие целую картину. Каждый и каждая из нас сияет, как звезда в сердце Божьем и на небосводе мироздания, но наше призвание в том, чтобы составлять созвездия, которые направляют и озаряют путь человечества, начиная с ближайшего окружения. Такова тайна Церкви: в своем содружестве различий она является знамением и орудием того, к чему призвано все человечество. Вот почему Церковь должна становиться все более и более синодальной: способной странствовать в единой гармонии разнообразия, в которую каждый вносит свой вклад и может деятельно участвовать.

Поэтому, когда говорится о «призвании», речь идет не только о том, чтобы выбрать тот или иной образ жизни, посвятить собственную жизнь определенному служению или поддаться обаянию харизмы монашеской семьи, церковного движения либо общины. Речь идет о том, чтобы исполнить мечту Бога, великий замысел братства, который Иисус лелеял в Своем сердце, молясь Отцу: «Да будут все едино» (Ин 17, 21). Любое призвание в Церкви и, в более широком смысле, в обществе стремится к одной общей цели: дабы среди мужчин и женщин вновь зазвучала эта гармония многих и разных даров, которую только Святой Дух в силах установить. Священники, монашествующие, верные-миряне – мы идем и трудимся сообща, чтобы нести свидетельство о том, что соединенная любовью большая человеческая семья – это не утопия, а замысел, ради которого Бог создал нас.

Братья и сестры, помолимся о том, чтобы народ Божий среди драматических перипетий истории все громче отвечал на этот голос. Призовем свет Святого Духа, дабы каждый и каждая из нас смогли найти свое место в этом великом замысле и отдать ему самое лучшее в себе!

Рим, св. Иоанн на Латеране, 8 мая 2022 г., IV воскресенье Пасхи

Франциск



Источник: vatican.va

Перевод: «Кредо»