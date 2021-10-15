Приветственное слово Апостольского нунция в РФ Его Высокопреосвященства архиепископа Джованни д’Аниелло на Торжественной Мессе в Новосибирске 10 октября 2021 года
Ваше Преосвященство Монсеньор Верт, Епископ Преображенской Епархии,
Ваши Высокопреосвященства Монсеньоры Пецци и Кондрусевич,
Ваши Преосвященства Монсеньоры Пиккель, Климович, Дубинин и Зинковский,
Дорогие священники и монашествующие,
Высокие представители гражданской и церковной власти,
Уважаемый генеральный консул Республики Польша
Дорогие братья и сёстры во Христе!
В своём Послании Святой Отец Папа Франциск выразил свою глубокую искреннюю радость, в связи с этим столь важным событием, которое мы сейчас отмечаем с глубочайшей благодарностью к Богу, — 30 лет со времени установления Апостольских Администратур латинского обряда «на этой дорогой земле», в Российской Федерации.
Я также желал бы присоединиться к радости Святого Отца и высказать свои личные тёплые поздравления, заверяя вас в своем ежедневном молитвенном воспоминании и братских чувствах.
Литургические чтения воскресенья нынешней 28-ой Недели Рядового Времени призывают нас вознести ко Господу искреннюю благодарность за чудеса, сотворённые в эти годы, и побуждают подтвердить подлинность своего обязательства служить Ему в том смирении, каковому Он нас учил, и в благих делах, которые проявляются в любви к ближнему, делающей нас всех братьями и сёстрами во Христе.
В лице Епископов, священников и монашествующих, которые предварили, сопровождали и ныне проживают это возрождение, хочу поблагодарить все церковные общины Российской Федерации и выразить своё твёрдое убеждение, что, памятуя о прошлом и со взглядом, устремлённым в будущее, они продолжат быть подлинными и верными свидетелями любви Бога к человечеству, что выражается в желании совершать этот путь совместно и быть рядом с теми, кто в этом более всего нуждается.
В ожидании следующих встреч во время других событий, которые пройдут здесь, в Новосибирске, возобновляя свои самые сердечные пожелания и в связи с этим радостным событием, обращаю ко всем вам братское символическое объятье, заверяю вас в своих молитвах и сердечно благодарю!
+ Джованни д’Аниелло
Апостольский Нунций в Российской Федерации
Провозглашено на Торжественной Мессе в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске 10 октября 2021 года.
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