Приветственное слово Апостольского нунция в РФ Его Высокопреосвященства архиепископа Джованни д’Аниелло на Торжественной Мессе в Новосибирске 10 октября 2021 года



Ваше Преосвященство Монсеньор Верт, Епископ Преображенской Епархии,

Ваши Высокопреосвященства Монсеньоры Пецци и Кондрусевич,

Ваши Преосвященства Монсеньоры Пиккель, Климович, Дубинин и Зинковский,

Дорогие священники и монашествующие,

Высокие представители гражданской и церковной власти,

Уважаемый генеральный консул Республики Польша

Дорогие братья и сёстры во Христе!



В своём Послании Святой Отец Папа Франциск выразил свою глубокую искреннюю радость, в связи с этим столь важным событием, которое мы сейчас отмечаем с глубочайшей благодарностью к Богу, — 30 лет со времени установления Апостольских Администратур латинского обряда «на этой дорогой земле», в Российской Федерации.

Я также желал бы присоединиться к радости Святого Отца и высказать свои личные тёплые поздравления, заверяя вас в своем ежедневном молитвенном воспоминании и братских чувствах.

Литургические чтения воскресенья нынешней 28-ой Недели Рядового Времени призывают нас вознести ко Господу искреннюю благодарность за чудеса, сотворённые в эти годы, и побуждают подтвердить подлинность своего обязательства служить Ему в том смирении, каковому Он нас учил, и в благих делах, которые проявляются в любви к ближнему, делающей нас всех братьями и сёстрами во Христе.

В лице Епископов, священников и монашествующих, которые предварили, сопровождали и ныне проживают это возрождение, хочу поблагодарить все церковные общины Российской Федерации и выразить своё твёрдое убеждение, что, памятуя о прошлом и со взглядом, устремлённым в будущее, они продолжат быть подлинными и верными свидетелями любви Бога к человечеству, что выражается в желании совершать этот путь совместно и быть рядом с теми, кто в этом более всего нуждается.

В ожидании следующих встреч во время других событий, которые пройдут здесь, в Новосибирске, возобновляя свои самые сердечные пожелания и в связи с этим радостным событием, обращаю ко всем вам братское символическое объятье, заверяю вас в своих молитвах и сердечно благодарю!



+ Джованни д’Аниелло

Апостольский Нунций в Российской Федерации

Провозглашено на Торжественной Мессе в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске 10 октября 2021 года.