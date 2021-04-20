«Принимать этот дар каждый день с благодарностью». Воскресная Месса в Новосибирске в честь 30-летия обретения религиозной свободы

Простота, внутренняя радость, благодарность за дар, полученный в тот день, когда святой Иоанн Павел II дал «новую жизнь» католическим структурам в России — так епископ Иосиф Верт в интервью для Vatican News описывает состояние, с каким верующие 30 лет назад восприняли те радикальные перемены, которые стали возможны благодаря созданию новых Апостольских администратур.

13 апреля 2021 года католики России отмечали 30-летие восстановления структур поместной Церкви: 30 лет назад Папа Иоанн Павел II учредил Апостольские администратуры в Российской Федерации, а также в Беларуси, Казахстане и Средней Азии. Тогда главой Апостольской администратуры с центром в Новосибирске был назначен Владыка Иосиф Верт: это единственный иерарх, который возглавляет одну из епархий с того самого дня, когда были воссозданы католические структуры.

По этому случаю в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось две особые Торжественные Литургии: 13 апреля, то есть в сам памятный день, который в этом году пришелся на вторник, а также в воскресенье, 18 апреля, что дало возможность для участия более широкого числа верующих. Обе Св. Мессы завершились Благодарственной молитвой по поводу годовщины обретения религиозной свободы.

Как уже сообщалось, празднования Всероссийского масштаба по случаю этого славного юбилея запланированы на 16 и 17 октября нынешнего года, причем главные торжества также пройдут в Столице Сибири.



Фоторепортаж о торжестве в минувшее воскресенье подготовлен студией «Кана»: