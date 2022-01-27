Приходские встречи в рамках Синода: свидетельство из Куйбышева

В минувшее воскресенье, 23 января, в Куйбышеве состоялась первая встреча местной католической общины в рамках Синодального пути. В ней приняли участие большинство верных прихода Святых Апостолов Петра и Павла. Предлагаем вашему вниманию свидетельство одного из прихожан.

Встреча была проведена в соответствии с рекомендациями, составленными Синодальной Комиссией: мы начали с молитвы Святому Духу, далее, в тишине размышляли над отрывком из Писания (Еф 1:3-8), после чего, разбившись на четыре группы, делились своими мыслями в контексте того, за что мы благодарны нашей общине и Церкви в целом. После этого на совместном собрании мы уже поделились тем, что было высказано в группах.

Многих поразило, насколько были созвучны между собою идеи, сформулированные в разных группах. Везде звучала мысль о бесконечной благодарности Богу за все Его дары, и благодарности Церкви, которая учит нас эти дары замечать. Также, была высказана убеждённость в общей ответственности перед Церковью: ответственности за её состояние здесь и сейчас, и за её распространение и расширение, что было лаконично выражено в одной из групп: “Церковь должна расти”. Не менее важным было и чувство нашей связи со всей историей Спасения и осознание того грандиозного замысла, который Бог имел в отношении нас ещё до создания мира.

Другим важным замечанием, с которым согласилось большинство, стало то, что ограничивать жизнь общины литургией недостаточно: многие желают углублять свою веру и возрастать в ней через молитвенные встречи, библейские кружки, изучение Катехизиса и так далее.

Пожалуй, один из главных выводов, который мы можем сделать благодаря прошедшей встрече: даже если мы не до конца понимаем цель Синодального пути и плоды, которые он должен принести, но, будучи послушными Церкви в лице Папы и епископов, мы позволяем Святому Духу говорить нам через других людей, через наших соседей, молящихся рядом. Это позволяет, с одной стороны, более открыто взглянуть на другого человека, на его духовную жизнь, по-настоящему увидеть в нём брата или сестру во Христе, а с другой, позволяет всем нам ощутить общую ответственность за Церковь и за распространение Евангелия в мире. Кроме того, созвучность, симфония высказываемых различными людьми мыслей наглядно демонстрируют, что Святой Дух дышит в Церкви как в едином Теле, оживотворяет и ведёт каждого из её членов.

Александр Баранов