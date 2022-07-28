Приход Славгорода попрощался с прежним настоятелем и приветствовал нового

В воскресенье 24 июля община прихода Успения Пресвятой Богородицы в городе Славгороде (Алтайский край) тепло попрощалась со своим прежним настоятелем, отцом Вадимом Ладыгиным, который получил новое назначение настоятелем прихода Сретения Господня в Омске и будет представлен своей новой общине Владыкой Иосифом Вертом в предстоящее воскресенье 31 июля.

Новым настоятелем славгородского прихода стал отец Сергей Петров, до недавнего времени служивший штатным клириком в Кафедральном соборе Новосибирска. Его торжественное введение в должность также состоялось на Святой Мессе 24 июля.

Представил новоназначенного настоятеля общине Генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко.

«Сибирская католическая газета» присоединяется к добрым словам для обоих пастырей, которыми в тот день поделились с ними верные прихода. Сердечно желаем отцу Сергею и отцу Вадиму обильного Божия благословения на новых местах их служения!