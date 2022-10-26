Приход Нижнего Тагила тепло попрощался с отцом Антоном Овтаром, который 21 год прослужил здесь настоятелем (+ ФОТО)

Официальное прощание с уезжающим к себе на родину настоятелем прихода Фатимской Божией Матери в Нижнем Тагиле отцом Антоном Овтаром, CM, прошло в воскресенье 23 октября 2022 года.

В 10-30 утра началось торжественное богослужение, на котором также присутствовали: генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Ферко, декан Уральского деканата о. Антон Гсель, сестры-монахини и около тридцати прихожан. После Св. Мессы в приходском доме состоялось прощальное чаепитие. И вчера, 25 октября, отец Антон уехал в родную Словению.

Священник Антон Овтар из Конгрегации Миссионеров Св. Викентия де Поля (лазаристов) впервые прибыл в Нижний Тагил 13 ноября 2001 года. Декретом Преосвященного Владыки Иосифа Верта он был назначен настоятелем местного прихода, чей храм был воздвигнут за четыре года до приезда этого отца-миссионера (первая Месса в храме состоялась 13 мая 1997 г., а освящён он был 5 октября того же года, то есть 25 лет назад).

И в этом приходе отец Антон прослужил ровно 21 год, отдавая себя просвещению, миссии и катехизации. Вообще, такие случаи в современной практике нашей епархии — чтобы кто-то из священников прослужил на одном приходе более 20 лет — можно пересчитать на пальцах (тут, наверное, мы можем вспомнить лишь отца Коррадо Трабукки, OFM, из Ордена францисканцев).

Прихожанам и коллегам-священникам смиренный и терпеливый пастырь из Словении запомнился своим спокойным и уравновешенным характером. Он часто служил один в своем приходе, без собратьев, а ведь ему ещё необходимо было регулярно окормлять другие приходы и служить Святые Мессы в Североуральске и Краснотурьинске.

Отбытие отца Антона из России произошло по решению суда, которое было оглашено летом этого года — священнику аннулировали вид на жительство. Однако ясные причины такого решения не были указаны.

Преображенская епархия в Новосибирске выражает глубокое сожаление в связи с тем, что отец Антон был вынужден покинуть нашу страну. Поскольку решение суда не исключает повторного въезда в Российскую Федерацию, мы надеемся на то, что эта ситуация в будущем может быть благополучно разрешена, и отец Антон Овтар, при желании, сможет вновь продолжить свое служение в нашей стране.

Новым настоятелем прихода Фатимской Божией Матери в Нижнем Тагиле отныне назначен отец Сергей Давыдов, который будет пока проживать в Екатеринбурге и по мере необходимости посещать бывшие приходы отца Антона.

Также остается надежда, что со временем в эти приходы вновь будут направлены священники из Конгрегации отцов-лазаристов.