При участии Сестёр-Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса у Новосибирской государственной консерватории появился свой уникальный клавесин

В этом году сестры-монахини Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (MSC) отмечают 30-летие служения в России. Эта монашеская община небольшая – около 200 монахинь во всём мире посвятили свою жизнь делам милосердия и евангелизации. В честь юбилейной даты 23 и 24 апреля 2023 года в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялись два концерта, на которых новосибирской публике был представлен клавесин работы мастера Александра Баюнова. Во время первого концерта возможности нового инструмента продемонстрировали солисты Филармонии, а на следующий день за клавесином были воспитанники профессора Новосибирской государственной консерватории Анны Павловны Недоспасовой. Перед выступлениями новый клавесин получил особое благословение Ординария Преображенской епархии Владыки Иосифа Верта. А в ближайшей перспективе представленный инструмент станет собственностью Консерватории.

Подробности мы попросили рассказать сестру Татьяну Авдокушину, MSC:

— Так получилось, что во время недавней пандемии, когда мы все сидели фактически взаперти, родились идеи нескольких проектов, которые я решила поддержать как монахиня.

Одним из таких проектов является сотрудничество с хостелом «Маяк». Эта благотворительная организация с 2015 года помогает бездомным людям в Новосибирске вернуться к обычной жизни.

Другой проект подразумевал сотрудничество с благотворительной организацией «Спрятанный мир», работающей в Шегарском психоневрологическом интернате (Томская область). Здесь католики, православные, протестанты опекают подопечных этого ПНИ, осуществляя социальное служение молитвой, словом поддержки, участием волонтёров, передачей каких-то небольших подарков и организацией летнего лагеря отдыха.

И третий проект мы смогли реализовать вместе с Новосибирской государственной консерваторией им. М.И.Глинки и Культурным центром «Иниго». Когда началось «ковидное» послабление и начали отменять действовавший жёсткий режим ограничений, мы вместе с Линой Владимировной Городецкой встретились с представителями НГК. Первая совместная задумка была подготовить серию видеофильмов, посвященных западноевропейскому искусству и музыке. Нас познакомили со студенткой, которая уже более года занималась исследованием творчества композитора эпохи барокко и монахини-урсулинки – Изабеллы Леонардо. Эта тема была очень интересная, однако достаточного материала об этой монахине-композиторе в Новосибирске не было почти никакого. Поэтому мы стали списываться, созваниваться со специалистами в Италии. В итоге закрутилась очень интересная история, а результатом этого нашего исследования стало видео, которое мы представили на конкурс в Российскую академию музыки имени Гнесиных. И в декабре 2021 года наш фильм занял первое место на конкурсе «Консерваторская наука».

В процессе работы над этим фильмом пришло понимание, что нам очень не хватало инструмента – клавесина. Дело в том, что старый клавесин, имеющийся в консерватории, уже выработал свой ресурс. Для фильма мы записали видео с клавесином из филармонии, которая любезно пошла нам навстречу. И так возникло желание приобрести такой инструмент – новый, играющий.

Хочу особо подчеркнуть, что ко всем перечисленным проектам я подключилась исключительно в качестве волонтёра, поэтому для продолжения участия в них мне пришлось просить разрешения у настоятелей моей монашеской конгрегации. И такое разрешение было получено.

Также стоит отметить, что, когда возникли все эти идеи, то есть в 2021 году, мы в Общине предметно ещё не задумывались о грядущем 30-летии нашего служения здесь, в России. Просто была какая-то объективная нужда во всех этих начинаниях и предстояло найти финансы на их реализацию. Надо сказать, что в Италии есть люди, которые материально поддерживают деятельность сестёр нашей конгрегации. Например, одна итальянская семья регулярно жертвовала на нашу миссию в Новоалтайске. И вот, с помощью таких благотворителей из Италии, с согласия руководства нашей Общины, средства на все перечисленные мной проекты были в итоге найдены. Нам, в частности, очень помогли семьи Ваги, Албанезе и Ладзеротти – это они сделали в память о своих ушедших родственниках.

Таким образом Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса не осталась безразличной и приняла деятельное участие во всех перечисленных начинаниях. Причём первые два благотворительных проекта получили финансовую поддержку в 2021 году, а проект «клавесин для консерватории» лишь стартовал в том же году, когда мастер приступил к изготовлению инструмента.

И в 2023 году совпали наше 30-летие служения, которое будет отмечаться 22 мая, и готовность инструмента, презентацию которого мы как раз приурочили к этому небольшому юбилею.

К этому времени консерватория организовала серию своих мероприятий, которые прошли с 20 по 29 апреля. Среди них – интервью на Радио России, презентации клавесина в Кафедральном соборе Преображения Господня, концерт-презентация клавесина в Малом зале консерватории (там уже инструмент был представлен прежде всего своей профессионально-технической стороной).

А завершила все эти консерваторские мероприятия научная конференция в рамках проекта «Традиции Возрождения и Барокко в российской и мировой музыкальной культуре». На конференции было представлено творчество монахини-композитора Изабеллы Леонардо, но в этот раз уже несколькими докладчиками. Конечно, чтобы изучать и исполнять такую музыку, надо знать историю, уметь понять смысл и прочитать тексты на латыни, на итальянском языке, определить, какие из произведений предназначались для сопровождения Литургии, а какие — духовные концерты.

Что касается дальнейшей судьбы клавесина, то могу сказать, что это инструмент очень высокого качества, как его оценили специалисты. И его призвание – это нести добро, радость, красивую музыку. А ещё он должен в первую очередь служить учащимся, чтобы студенты консерватории могли прикоснуться к живому инструменту, способному играть разную музыку. До сегодняшнего времени клавесин у них был лишь факультативом. Но может быть теперь у кого-то пробудится призвание к игре именно на этом инструменте.

Ещё один важный момент, который мы обговаривали с ректоратом консерватории – хотелось бы, чтобы подаренный клавесин нес и социальное служение. К примеру, сама консерватория организует, в том числе, бесплатные концерты. И ещё хотелось бы, чтобы иногда клавесин приезжал в гости в наш Кафедральный собор, где есть прекрасная акустика, где хорошо слушается церковная, литургическая и вообще духовная музыка. Поэтому мы очень надеемся, что теперь будет осуществляться и такое сотрудничество. Инструмент – для консерватории и для города.



И несколько слов об отмечаемом ныне 30-летии служения нашей общины в России.

22 мая 1993 года две сестры из Конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса приехали в страну по приглашению тогда Апостольского администратора для католиков латинского обряда Азиатской части России Иосифа Верта. Это были монахини с. Тереза Алькасер MSC (которую все знают как сестру Пакиту) и с. Пия Локателли MSC. В настоящий момент сестра Тереза живёт в Италии, а сестра Пия в прошлом году отошла ко Господу. За это время приезжали несколько сестёр для поддержки, была у нас долгое время и миссионерка-мирянка Адела Харквин MLC из аффилированного с монашеской Конгрегацией Миссионерок Святейшего Сердца движения для мирян. Позже приехала с. Ассунта Скопеллити MSC, которая 17 лет несла своё служение в небольшом сибирском городе Новоалтайске. В немолодом возрасте ей порой нелегко давался русский язык, зато она прекрасно владела языком сердца и языком любви.

На протяжении этих 30 лет сёстры несли служение в Преображенской епархии, в приходах, с детьми и с родителями этих детей. Некоторые дети были из благополучных семей, некоторые – из неблагополучных, но каждый ребёнок мог получить здесь внимание и поддержку, были занятия по катехизации, помощь в проведении дополнительных уроков, продлёнки. Также в доме у сестёр можно было получить горячее питание, что в 90-е годы и в начале 2000-х было актуально, но меняется время и меняется служение.

Вообще основное направление конгрегации – это евангелизация, работа в больницах, где сестры несут своё служение как медсёстры, как преподаватели в школах, а также занимаются катехизацией. Община, основанная святой Франциской Ксаверио Кабрини, небольшая – всего в мире нас около 200 сестёр. И в это число входим мы с сестрой Оксаной Перетрухиной MSC (она уроженка Владивостока), обеспечив таким образом нашей Конгрегации местные призвания.

Сама я присоединилась к общине в 1995 году, затем была на долгой формации в Италии и с 2011, вернувшись в Россию, несу теперь служение в Новосибирске.

Пользуясь случаем этого 30-летия, со страницы «Сибирской католической газеты» хочу поблагодарить всех, кто за эти долгие годы нам помогал в служении: наших мирян, поддерживающих сестёр, священников и монашествующих, а также епископа Иосифа Верта, который пригласил Миссионерок Святейшего Сердца в Россию.

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(От редакции: сестра Татьяна Авдокушина, MSC, пройдя весь путь монашеской формации и получив образование в Риме, ныне возглавляет Студию «Кана», материалы которой знакомят самую широкую аудиторию с жизнью Католической Церкви в нашей стране).

Фото — ТВ «Кана»: