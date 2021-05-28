Президент Мальты: «Я скорее уйду в отставку, чем подпишу закон о легализации абортов»

Президент Мальты заявил, что он скорее уйдет в отставку, чем подпишет закон о декриминализации абортов – в настоящее время в этой на 90% католической стране аборт считается уголовным преступлением по закону, однако на практике приговоры весьма редки, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Джордж Велла, 79-летний бывший врач, избранный на пост президента страны в 2019 года, сделал особое заявление по этому поводу журналистам NETnews. «Я никогда не подпишу подобный законопроект, санкционирующий убийства, – подчеркивает он в интервью изданию Times of Malta. – Я не могу помешать исполнительной власти принять подобное решение, а у парламента есть право такой законодательной инициативы. Однако у меня тоже есть право уйти в отставку в знак несогласия с подобным законом и вернуться домой, к прежней профессии, у меня с этим нет никаких проблем».

Это заявление прозвучало от президента средиземноморского архипелага с населением в полмиллиона человек после того, как независимый депутат Марлен Фарруджа внесла в парламент 12 мая законопроект о декриминализации абортов. Это первая законодательная инициатива такого рода, неслыханная для этой католической средиземноморской страны. Разработчики законопроекта предлагают упразднить три статьи действующего уголовного кодекса Мальты, согласно которым женщинам, пытающимся сделать аборт, и их пособникам угрожает уголовное преследование с лишением свободы сроком до трех лет, хотя на практике эти статьи применяются судами очень редко.

На вопрос о допустимости аборта в отдельных случаях, как это имеет место в других странах, президент категорически ответил: «Вы либо убиваете, либо не убиваете, сохраняя жизнь, и никакой полусмерти нет и быть не может. Это предельно ясная истина, не допускающая оговорок, никаких «если» и «но».

Две ведущие партии Мальты уже заявили о своем несогласии с законопроектом, выдвинутым независимым депутатом. Лейбористская партия заявила, что готова обсуждать вопросы декриминализации абортов и смягчения наказаний, однако не готова выносить подобный законопроект на парламентское голосование. А Националистическая партия ясно заявила, что никогда и ни при каких условиях не поддержит закон о декриминализации абортов, поскольку выступает за право на жизнь от момента зачатия до естественной смерти. Лейбористская и Националистическая партии, основанные в 1920 и 1924 годах, являются двумя крупнейшими партиями Мальты и активно конкурируют за голоса избирателей на выборах в парламент. Остальные партии столь малочисленны, что не представлены в парламенте.

История знает удивительный кульбит в вопросе легализации абортов. В 1990 году король Бодуэн, самодержавный правитель Бельгии, торжественно заявил, что не подпишет закон о либерализации абортов и ушел в отставку на 36 часов, чтобы дать возможность правительству подписать закон. Затем он снова вернулся на монарший престол, формально не запятнав себя подписанием.

Позиции правящих партий островного государства вполне понятны, поскольку более 90% населения Мальты – крещеные католики. Чарльз Шиклуна, архиепископ Мальтийский, заявил еще 13 мая, что попытка декриминализации абортов означает шаг назад для страны. «Чрево матери – самое драгоценное и святое достояние нации, именно оно зарождает, растит и питает человеческую жизнь, – напомнил духовный наставник. – Каждому из нас подобает возносить молитвы к Господу, чтобы материнское чрево всегда пребывало местом зарождения жизни, а не ее убийства».