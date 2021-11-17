Президент братства «Comunione e Liberazione» подал в отставку

Хулиан Каррон в течение 15 лет возглавлял известное церковное движение, представленное также в Российской Федерации. 15 ноября президент церковного братства «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione) отец Хулиан Каррон обратился ко всем его членам с письмом, в котором сообщает об отставке с этого поста.

Дон Хулиан поясняет, что в настоящий момент движение переживает «деликатный момент», а его решение продиктовано недавним решением Святейшего Отца, одобрившего декрет Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни о продолжительности мандатов для руководителей международных объединений верных. Президент «Общения и освобождения» желает, чтобы процесс смены руководства «происходил с той свободой, какой он требует».

Произошедшая перемена, пишет Каррон, «побуждает каждого лично принять на себя ответственность за харизму».

Многолетнее служение во главе братства – уже более 15 лет – было честью, «наполняющей меня смирением перед лицом моих недостатков и сознания, что я мог ошибиться в отношении кого-то из вас», — пишет священник и желает своим собратьям по движению воспринимать произошедшее как «повод для роста церковного самосознания, чтобы иметь возможность и дальше свидетельствовать о благодати харизмы, дарованной Святым Духом дону Джуссани, благодаря которой Христос предстает как реальное, убедительное и определяющее присутствие, которое нас охватило и увлекло в поток новой жизни ради нас самих и ради всего мира».



Источник: Vatican News