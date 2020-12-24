Александр Лукашенко направил поздравление христианам Белоруссии, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с праздником Рождества Христова, сообщили в пресс-службе главы государства в четверг. В преддверии Рождества он напомнил белорусам об умении прощать и помогать нуждающимся.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия».

Белорусский лидер отметил, что христианские ценности «давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится Беларусь».

«Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия», — написал А. Лукашенко.