Президент Асад: «Христиане в Сирии никогда не были чужими»

«Христиане в Сирии никогда не были чужими, они строили сирийскую цивилизацию рука об руку со своими братьями-мусульманами», — такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад 4 июля во время посещения летнего лагеря для христианской молодежи в монастыре Мар Тума (Св. Фомы) в пригороде Дамаска Сейднае. Во встрече также участвовал глава Сиро-Католической Церкви Патриарх Игнатий Иосиф III Юнан. Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

Христианское сообщество Сирии всегда участвовало в созидании страны, а своим «патриотизмом и умеренностью» христиане помогли победить «неоколониальные проекты» врагов Сирии, которые спонсировали террористов, пытаясь разрушить нацию – заявил Асад. По словам президента, сирийская идентичность подразумевает гармоничное разнообразие, интеграцию разных компонентов народа, и не вписывается в представления о «большинстве и меньшинстве», которые пытается навязать Сирии Запад, описывая положение христианских общин Ближнего Востока.