Престольный праздник семинарии и 25 лет первых рукоположений отметили в Санкт-Петербурге

Высшая духовная семинария «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге 17 мая отметила престольный праздник и вместе с ним – 25-ю годовщину первых рукоположений, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

Торжественную Мессу в храме Успения Пресвятой Девы Марии возглавил архиепископ Павел Пецци. Ему сослужили вспомогательный епископ Николай Дубинин, ректор семинарии монс. Сергей Тимашов, преподаватели семинарии и священнослужители из разных приходов Архиепархии.

В начале Мессы с приветственным словом к собравшимся обратился монс. Сергей Тимашов, который поблагодарил архиепископа Павла за декрет, установивший канун торжества Пятидесятницы престольным праздником семинарии, а также напомнил, что в этом году учебное заведение отмечает не только 30-летие своего открытия, но и 25 лет с первых рукоположений в пресвитеры для Церкви в России.

Архиепископ Павел в завершение проповеди, которая была посвящена сошествию Святого Духа и рождению Церкви, обратил несколько слов к пресвитерам, отмечающим 25-ю годовщину рукоположения: «Меня связывает дружба с каждым из этих священников. Это настоящая дружба. Она осуществляется по-разному, потому что Дух Святой не монотонный, с Ним никогда не скучно. И вот моё пожелание вам, дорогие отцы: чтобы вы каждый день могли изумляться тому, как действует Святой Дух. Не закрывайте ни ваши сердца, ни благодать Святого Духа в какие-то рамки, а просите каждое утро, чтобы вы могли удивляться, видя, как Он действует».

Первые выпускники семинарии были рукоположены в священники 23 мая 1999 года. Поэтому именно сегодня, 23 мая 2024 года, 25-ю годовщину пресвитерского рукоположения отмечают отец Сергей Тимашов (Санкт-Петербург), отец Геннадий Рабиханукаев (Орёл) и отец Владимир Тимошенко (Светлый).



Фото: Юлия Ницевич / cathmos.ru