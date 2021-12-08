Престольный праздник прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске

Престольный праздник прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске

Декабрь 08, 2021

Францисканский приход в новосибирском Левобережье сегодня отмечал свой . Торжественную Мессу возглавил генеральный викарий Преображенской епархии отец .

К сожалению, праздник вышел печальным, поскольку оба несущих своё служение священника из Ордена Братьев Меньших находятся в настоящее время на лечении. Ранее мы уже сообщали о борьбе за здоровье настоятеля прихода о. Виталия Костюка (он сейчас на лечении в Москве). В конце прошлой недели в одну из больниц Новосибирска был госпитализирован настоятель Крестовоздвиженской обители, директор Католической школы о. , .

Поэтому просим всех посильно молиться о здравии обоих пастырей прихода.

В свою очередь приход благодарен многим священникам епархии, в частности из центрального деканата, которые поспешили на помощь собратьям и не оставили верных прихода без пастырского попечения в этот непростой момент.

Церковь продолжает служение, не забывая и о своих заболевших пастырях.


По информации Оксаны Кондратьевой

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