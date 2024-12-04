Преосвященный Кирилл Климович отмечает 25-летие своей епископской хиротонии

Сегодня исполняется 25 лет со дня епископской хиротонии Ординария Римско-католической епархии святого Иосифа в Иркутске Владыки Кирилла Климовича!

Будущий архиерей родился 5 ноября 1952 года в Казахстане. В детстве Кирилл Климович жил в СССР (в Белорусской ССР), а затем вместе с семьей переехал в Польскую Народную Республику.

В 1974 году поступил в Высшую духовную семинарию «Hosianum» в польском городе Ольштын, которую окончил в 1980 году. Рукоположен во священники 8 июня 1980 года примасом Польши кардиналом Юзефом Глемпом. Служил викарием в городах Видмины, Пасленк и Клевки под Ольштыном.

С июля 1990 года отец Кирилл начал служение в Белоруссии, где был настоятелем прихода и деканом в г. Глубокое в Минско-Могилевской архиепархии.

13 октября 1999 года Папой Иоанном Павлом II был назначен вспомогательным епископом Минско-Могилевской архиепархии. 4 декабря 1999 года хиротонисан во епископа в минском кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии кардиналом Казимиром Свёнтеком как титулярный епископ Арбанский. С 1999 по 2003 гг. — генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии и настоятель Кафедрального собора в Минске.

17 апреля 2003 года Папой Иоанном Павлом II назначен Ординарием Римско-католической епархии святого Иосифа в Иркутске; 15 июня 2003 года в иркутском кафедральном соборе Непорочного Сердца Божией Матери состоялось каноническое и литургическое вступление архипастыря в должность.

С 2005 по 2011 гг. — заместитель председателя Конференции католических епископов России. Руководитель Катехитической комиссии и Комиссии по межхристианскому и межрелигиозному диалогу и диалогу с неверующими.

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Мы от всего сердца поздравляем Владыку Кирилла с Серебрянным Юбилеем его архиерейской хиротонии, желаем ему сил, здоровья и терпения, и, конечно же, благословения Божия в его столь нужных и полезных пастырских трудах во благо народа Божия как в его собственной епархии, так и во всей России!