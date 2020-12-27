Преображенская епархия празднует Рождество Христово (ФОТО)

Торжество Воплощения Предвечного Божия Слова прокатилось по бескрайним пространствам Преображенской епархии, от Уральского хребта на Западе до угольно-металлургического Кузбасса и суровой Томской тайги на Востоке, от тундры нефтегазоносного Тюменского севера до благодатного Алтайского края на юге.

Наш праздничный фоторепортаж включает в себя фотосвидетельства из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Нижнего Тагила, Омска, Славгорода, Куйбышева, Томска, Белостока, Новосибирска, Кемерова…

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВЬТЕ ЕГО!