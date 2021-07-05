Премьер-министр Канады осудил поджоги католических церквей на фоне ситуации со школами для индейцев

Глава кабинета министров заверил, что нынешние власти Канады продолжат политику примирения с коренными народами страны относительно отношения к ним прошлых канадских правительств.

Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей и вандализм в стране на фоне обнаружения массовых захоронений на территориях бывших школ для детей коренных жителей Канады.

«Эти акты вандализма и поджоги, которые мы видим по всей стране в отношении католических церквей, неприемлемы, — сказал он. — Я понимаю гнев [коренных жителей] в отношении правительства страны и таких институтов, как Церковь, <…> но мы не должны вымещать зло на зданиях, которые могут быть местом утешения [для других людей]». Трюдо заверил, что нынешние власти Канады продолжат политику примирения с коренными народами страны относительно отношения к ним прошлых канадских правительств, особенно в колониальную эпоху.

С конца мая в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году.

Также звучали призывы к Католической Церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ. После этого в Канаде в результате поджогов сгорели уже пять католических церквей, десятки были осквернены вандалами.

В 1876 году в правление премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество.

Согласно статистике, около 150 тыс. детей из числа коренных народов были вынуждены посещать школы-интернаты, которые действовали в Канаде с 1884 года. Из них от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. учеников. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Католическая Церковь — более 60% всех школ находилось в её ведении.

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В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638) пострадавшим.

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6 июня нынешнего года после чтения молитвы Angelus Папа Франциск упомянул о страшной находке и присоединился к канадским епископам и ко всей Католической Церкви, выразив сочувствие народу Канады, потрясенному шокирующей новостью.

Папа отметил, что это печальное событие с особой остротой напомнило о боли и страданиях прошлого, и призвал политические и религиозные власти Канады «продолжать решительно работать вместе, чтобы пролить свет на это скорбное событие и смиренно вступить на путь примирения и исцеления. Подобные болезненные события являют собой мощный призыв для всех отказаться от модели идеологических колонизаций и идти рука об руку в диалоге, взаимном уважении и признании прав и культурных ценностей всех дочерей и сыновей Канады».

«Вверим Господу души всех детей, погибших в канадских школах-интернатах, и помолимся о понесших утрату семьях и общинах коренных народов», — призвал тогда Святейший Отец.



Источники: Associated Press, Vatican News, ТАСС