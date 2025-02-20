Премьер-министр Италии навестила в больнице Папу Римского

Премьер-министр Италии посетила Папу Франциска в римской клинике «Джемелли», где он проходит лечение, и отметила его бодрое настроение, а также неизменное чувство юмора.

По данным канцелярии премьер-министра Италии, в ходе своего визита Джорджа Мелони передала Святейшему Отцу пожелания скорейшего выздоровления от имени правительства страны и всего итальянского народа.

«Я очень рада, что нашла его бодрым и весёлым, — поделилась впечатлениями г-жа Мелони. — Мы шутили, как всегда. Он не утратил своего легендарного чувства юмора».