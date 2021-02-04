Префект Конгрегации доктрины веры: мы больше не инквизиция

«Мы больше не инквизиция. Списка [запрещенных книг] более не существует», – заявил префект старейшей структуры Римской Курии – Конгрегации доктрины веры – в интервью ватиканской газете L’Osservatore Romano.

«Наша миссия заключается в поддержке и защите вероучения. Эта миссия всегда будет необходимой в Церкви, обязанностью которой является передача неповрежденного учения апостолов новым поколениям. Требование ‘держаться здравого учения’ было высказано значительно ранее появления инквизиции, уже в Новом Завете. О том же свидетельствует множество Соборов, Синодов и т.д. Разумеется, способ решения этой задачи менялся на протяжении веков и, можно допустить, что будет меняться и в дальнейшем. Но требование верности учению апостолов будет актуальным всегда», – пояснил кардинал Луис Ладария Феррер.

Несмотря на то, что штаб-квартира Конгрегации доктрины веры находится в Риме, ее компетенция имеет вселенский характер, а потому и изданные от ее имени документы касаются всей Церкви. Кроме того, Конгрегация доктрины веры консультирует по вопросам вероучения Епископские конференции различных стран мира или даже епископаты целых регионов. Иерархи поместных Церквей обязательно посещают ее штаб-квартиру в ходе своих визитов ad limina Apostolorum.

Комментируя призыв Папы Франциска «выходить на периферии», кардинал Феррер обратил внимание на то обстоятельство, что «периферии» могут быть не только географическими, но касаться жизни людей и переживаемых ими проблем, в первую очередь связанных с бедностью и злоупотреблениями. Конгрегация вероучения проявляет пристальное внимание к таким ситуациям, заверил префект.

Напомним, что предшественницей нынешней Конгрегации доктрины веры является учрежденная Папой Павлом III в 1542 г. комиссия из шести кардиналов, получившая название «Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции». Ее заданием было следить за чистотой католической веры перед лицом ширящейся Реформации и наступления протестантизма. Если первоначально ее компетенции подлежали ереси и расколы, то с 1555 г. ей был передан и надзор за нравственностью. В 1908 г. эта структура получила название Конгрегации Священной канцелярии, а в 1965 г. – Конгрегации доктрины веры. С 2001 г. в ее ведение были переданы дела, связанные с сексуальными злоупотреблениями в Церкви.

По материалам Vatican News