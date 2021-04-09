Предстоятель белорусских католиков просит возобновить трансляцию богослужений по радио

Предстоятель белорусских католиков просит возобновить трансляцию богослужений по радио

Апрель 09, 2021

Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии просит Белтелерадиокомпанию и Мингорисполком возобновить трансляцию богослужений по .

«Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии sede vacante епископ Казимир Великоселец от имени многочисленных приходов направил письмо в Белтелерадиокомпанию и Мингорисполком с просьбой возобновить воскресную трансляцию утреннего богослужения», — говорится в сообщении на официальном сайте Римско-католической Церкви в Беларуси.

По данным портала, трансляцию могут возобновить уже в предстоящее воскресенье, 11 апреля, из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

Как сообщалось, первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой воскресной святой мессы 23 августа 2020 года. Богослужения можно было послушать в эфире белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье с 2000 года.

Источник: Интерфакс

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