Представители европейских епископатов: падение Берлинской стены – это призыв к лучшей Европе

По случаю 30-летия падения Берлинской стены Комиссия епископатов Европейского союза (COMECE) опубликовала специальную декларацию, в которой призывают всех европейцев «трудиться сообща во имя свободной и единой Европы» посредством братского диалога во имя мира на земле. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Падение Берлинской стены стало одним из самых важных событий за последние десятилетия в истории Европы. В течение 28 лет – с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года – этот барьер разделял немецкий город на две части. По словам епископов, падение Берлинской стены является знаменательным уроком для всего человечества. «Стена, – говорится в декларации, – была символом идеологического разделения Европы и всего мира. Перемены в Венгрии в начале 1989 года, падение ‘железного занавеса’ в апреле и первые свободные выборы в Польше в июне завершились падением Берлинской стены, которое проложило путь к восстановлению свободы после более чем 40-летнего существования деспотических режимов в странах Центральной и Восточной Европы». Всё это стало результатом усилий «очень многих европейцев, которые неустанно и ненасильственно выражали своё глубокое стремление к политическим переменам».

Епископы подчёркивают, что не все ожидания, связанные с падением режимов, оправдались: «Несомненно, идеологии, лежавшие в основе возведения стены, не исчезли в Европе полностью, – они присутствуют до сих пор, хотя и в иных формах. Мы, христиане, верим, что Христос ‘есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду’ (Еф 2,14)». Падение Берлинской стены – это не только событие минувших дней, о котором следует вспоминать: оно обладает «пророческим измерением» и показывает, что строительство стен между народами никогда не является решением проблемы: «Это призыв трудиться во имя лучшей и более интегрированной Европы. Мы должны помнить о важной роли Иоанна Павла II и о его наставлении: ‘Европа должна дышать двумя лёгкими!’»

По словам епископов, «процесс исцеления и примирения деликатен и труден». До сих пор «для некоторых жертв репрессивных режимов прошлого этот процесс ещё далек от завершения; их решимость, самоотдача и страдания сыграли решающую роль для того, чтобы современная Европа обрела свободу». Прелаты пишут о своём стремлении «возродить и продвигать именно те знаки надежды и мечты о лучшем будущем в Европе, которые питали европейцы, ставшие во главе исторического момента в ноябре 1989 года». «Поэтому, – пишут епископы, – как христиане и граждане Европы, мы призываем всех жителей континента трудиться сообща во имя свободной и единой Европы в рамках обновлённого диалога, выходящего за рамки менталитетов и культур, уважая наш различный исторический опыт и разделяя наши ожидания и надежду на общее мирное будущее».

Культура встречи, говорится в декларации католических епископов, предполагает «искреннее умение слушать». «Будучи христианами, мы призваны проповедовать и быть свидетелями Евангелия, осознавая, что «тайна человека истинно проясняется лишь в тайне воплотившегося Слова» (Gaudium et spes, 22). В конце документа прелаты призывают всех людей доброй воли подтвердить свою приверженность принципам, на которых зиждется Европа: «Справедливость, свобода и мир».