Председатель польского епископата призвал принимать украинских беженцев

Председатель Епископской конференции Польши архиепископ Станислав Гондецкий обратился к своим соотечественникам с просьбой «иметь открытое и гостеприимное сердце» для украинских беженцев, которые могут искать убежища в Польше от войны. Передает русская служба Vatican News.

«С болью в сердце принимаю сообщения о дальнейшей эскалации напряженности на территории Украины, — пишет архиепископ Гондецкий, — и особенно о военных действиях так называемых ʺроссийских сепаратистовʺ, включая обстрел детского сада на Донбассе и ряда населенных пунктов в том регионе».

«История Польши показывает, — отмечает иерарх, — что на нашей родине веками находили убежище те, кто, уважая польскую культуру и закон, спасался от преследований и ненависти». Архиепископ подчеркивает, что «каждый имеет право жить в мире и безопасности»: «Каждый вправе искать для себя и своих близких условий, обеспечивающих безопасную жизнь».

Выражая пожелание, чтобы в первую очередь поддержка беженцев была оказана с помощью местных благотворительных организаций, таких как «Каритас», архиепископ Гондецкий ссылается на Послание к Евреям: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (13,2).

На днях президент польского епископата обратился с просьбой молиться о мире к католическим и православным епископам России и Украины, в том числе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу; он призвал также всех христиан Польши, России и Украины молить Господа о том, чтобы Он «отвратил сердца власть имущих от желания войны и обратил их к миру».



(На фото — Неаполь, манифестация за мир, организованная Общиной Св. Эгидия)