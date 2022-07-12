Председатель ОВЦС встретился с представителем фонда Kirche in Not

Председатель ОВЦС встретился с представителем фонда Kirche in Not

Июль 12, 2022

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился 8 июля в ОВЦС с руководителем Отдела по связям с Россией Международного благотворительного фонда («Помощь Церкви в нужде») П.В. Гуменюком, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Службу коммуникации ОВЦС.

Во встрече принял участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах .

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Русской Православной Церковью и фондом Kirche in Not.

также провел в Москве с Апостольским нунцием в РФ архиепископом Джованни Д’Аниелло и митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве, председателем Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.

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