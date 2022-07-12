Председатель ОВЦС встретился с представителем фонда Kirche in Not

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился 8 июля в ОВЦС с руководителем Отдела по связям с Россией Международного благотворительного фонда Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») П.В. Гуменюком, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Службу коммуникации ОВЦС.

Во встрече принял участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Русской Православной Церковью и фондом Kirche in Not.

Петр Гуменюк также провел в Москве встречи с Апостольским нунцием в РФ архиепископом Джованни Д’Аниелло и митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве, председателем Конференции католических епископов России архиепископом Павлом Пецци.