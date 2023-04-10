Празднование Святой Пасхи в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (+ ФОТО)

Служба Навечерия Святой Пасхи в левобережном приходе Новосибирска, окормляемом отцами-францисканцами, в этом году начиналась под аккомпанемент довольно сильного ветра и резкого похолодания, пришедшего в регион ещё накануне – в Страстную Пятницу вечером.

Однако, по словам администратора прихода Оксаны Кондратьевой, эта жесткая погодная ситуация не помешала пылать пасхальному костру, предварявшему начало Светильничного богослужения с благословением огня и пасхала:

— Наоборот, огонь разгорелся еще сильнее; и даже прихожане потом говорили, что настолько было тепло от этого костра, что их куртки так не грели, как этот наш пасхальный костер. Пасхал в этом году нам доставили из Германии, за что огромное спасибо сестре Александре Вайс, CSSE.

В Пасхальную Ночь у нас было крещение одного ребенка. И хочу сказать, что малышка мужественно выдержала всю пасхальную службу, хотя ей было нелегко.

Стоит отметить, что уже который год подряд Провозглашение Пасхи (Exsultet) прекрасно исполняет сестра Эльжбета Васкова, CSSE. Псалмы же на Литургии у нас поют сестры монахини из разных общин (а таких общин целых три на территории нашего прихода). И это уже стало хорошей традицией, делающей Пасхальную службу ещё более красивой и многогранной, если, конечно, так можно сказать о литургии, ведь она изначально красива и глубока!

Также мы стараемся, чтобы как можно больше верующих было задействовано в подготовке Пасхальной литургии, у каждого своя задача (кто звонарь, кто чтец, кто певчий, а кто уборку в храме накануне делал и так далее).

Служили оба наши отца-францисканца. Предстоятельствовал как настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM, он же и проповедовал после чтения Слова Божия. А настоятель Крестовоздвиженской обители отец Коррадо Трабукки, OFM, как всегда трепетно и мелодично спел праздничный отрывок из Евангелия от Матфея.

В конце Ночной Литургии освящалась пасхальная пища.

А утром 9 апреля, в самый день Светлого Христова Воскресения, к нам по неизменной традиции приехал наш Владыка Иосиф Верт, который этой же Святой Ночью служил главную Мессу Навечерия Пасхи в Кафедральном соборе Преображения Господня. Его Преосвященство возглавил у нас дневную торжественную Мессу, а также предваряющую её Пасхальную процессию со Святыми Дарами. Кроме Отца Епископа у нас был еще гость — диакон восточного обряда о. Илья Астапов.

Было интересно, ведь под утро выпал снег, и, выглянув в окно, многие наверное подумали, что зима вернулась. Но сибиряки не из пугливых, и на Пасхальное воскресеное утро у нас был полный храм!

Снег не помешал Пасхальной процессии на улице вокруг храма, и все радостно под колокольный звон с пасхальными песнопениями шли за Евхаристией, прославляя Воскресшего Господа Иисуса Христа!



Фото Оксаны Кондратьевой, с. Дарьи Расказовой CSSE и с. Эльжбеты Васковой CSSE: