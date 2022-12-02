Праздники, связанные с путешествием Святого Семейства в Египет, внесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Праздники, связанные с путешествием Святого семейства в Египет, внесены в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает Global Orthodox со ссылкой на ich.unesco.org.

Об этом решении было объявлено 30 ноября в марокканской столице Рабате, где проходит 17-е заседание Международного межправительственного комитета Организации по охране нематериального культурного наследия.

С почитанием Святого Семейства в Египте связаны два главных праздника Коптской Церкви. И каждый год это событие отмечается двумя фестивалями, в которых принимают участие большое количество египтян, в том числе мусульман и христиан-коптов всех возрастов. Первый — это 1 июня, когда по преданию Святое Семейство пересекло границу Египта, второй — Рождество Богородицы, которое в коптской традиции отмечается 9 мая (это связано с тем, что повсеместно праздновать Рождество Богородицы стали уже после V века, а поскольку коптские христиане не приняли решений Халкидонского собора, то решение о дате праздника принимали независимо от всего остального христианского мира).

В календаре Коптской Церкви Рождество Пресвятой Богородицы продолжается 33-дневным попразднством, носящим название «Семя Иакова». Кроме того, каждый первый день нового месяца посвящается воспоминанию Рождества Пресвятой Богородицы. Таким образом торжества в честь Пресвятой Богородицы продолжаются с мая по август. Во время этих праздников в разных городах проходят многотысячные крестные ходы, люди поют особые песни, готовят специальные праздничные блюда. Эти праздники «создают единую социальную и культурную ткань между коптами-христианами и мусульманами, которые в Египте составляют большинство населения,» — говорится в сообщении комиссии ЮНЕСКО.

Важная часть почитания Святого Семейства в Египте — паломнический маршрут «Путь Святого семейства». Маршрут проходит через 25 святых мест, где, по преданию, побывало Святое семейство, скрываясь в Египте от гонений Ирода. Маршрут имеет протяженность 3 500 километров и пересекает 11 провинций страны — от дельты Нила на севере до Верхнего Египта на юге. Одним из мест, где останавливалось Святое семейство, считается город Саха. В 1984 году здесь был найден камень с отпечатком ноги младенца Иисуса.

По свидетельствам историков, Святое Семейство провело в Египте около четырех лет. Их путешествие началось на Синае в Аль-Фарме, на границе с Газой, куда они прибыли после бегства из Иерусалима, а завершилось в Дурнаке, Асьют. Теперь там находится знаменитый монастырь, где ежегодно в августе отмечается праздник Девы Марии.